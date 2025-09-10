失婚男愛上「兒子女友的媽媽」！同居前妻想復合　網民轟︰很不OK

感情事「剪不斷、理還亂」！台灣1名中年男子在網上發文訴說感情煩惱，表示和前妻離婚後，一家三口繼續同住，兒子最近交了女友，對方生於單親家庭，其媽媽經營早餐店，雙方家長亦因此有更多接觸，中年男自言「慢慢被這位單親媽媽吸引」，有時4人一起外出，「那種氛圍真的很像一家人」。對方亦有意交往，但正當他打算重新投入1段新感情時，仍同居的前妻似有意復合，令他不知如何開口要求前妻搬走。



許多網民留言指樓主不夠決斷，「優柔寡斷的男人真的很不OK，以後也會跟前妻牽扯不清」、「離婚還住一起？很怪」、「離婚還同居，真服了你」。



樓主前妻當年提出離婚，樓主唯有成全。（AI生成圖片）

前妻離婚多年仍沒有搬走

樓主在facebook群組「匿名2公社」表示，自己今年47歲，和妻子結婚9年育有1名兒子，到了小孩9歲時，雙方和平離婚，前妻直言「對我已經沒有愛了」，樓主唯有選擇放手。樓主婚前購買大約1,400平方呎單位，即使他獨佔產權，離婚後都沒有趕走前妻，甚至表示「如果你以後遇到合適的對象，隨時可以搬走」，對方一拖就是數年。

前妻感情事全不順利

前妻離婚後都有跟其他男人交往，但全部不太順利，樓主印象最深的是前妻在雨天站在路口哭泣，樓主「趕過去幫她撐傘，聽她傾訴失敗的感情，那時候心裡酸酸的，但我也清楚我已經不是她的依靠了」。

有意和「兒子女友的媽媽」交往

事件最近有轉折點，兒子在高中交了女友，對方的單親媽媽經營早餐店，由於雙方孩子談戀愛，樓主和女孩的媽媽有了更多接觸，「慢慢被這位單親媽媽吸引」，對方每天凌晨4至5時起身準備開店，「忙得滿頭大汗卻還是笑着面對客人，對小孩的照顧也很用心」，樓主和兒子及該對母女數次一起出遊，前往樂園、夜市和動物園等地方，「那種氛圍真的很像一家人」，樓主見到孩子們手牽手，「有了重組家庭的念頭」，對方都有相同感受。

樓主想和「兒子女友的媽媽」交往，但前妻有意復合，令他不知如何開口。（AI生成圖片）

樓主考慮如何要求前妻搬走

但前妻表現有異，主動和樓主聊起往事，暗示好像想復合，但樓主知道「我對她已經完全沒有愛了」。而兒子女友的親媽媽直言「如果你真的想跟我走下去，那你得先把前妻的事處理乾淨，不然我也不會安心」。樓主明白對方意思，但「該怎麼開口？我不想撕破臉，也不想讓兒子覺得我太冷血，但我真的需要一個新的開始」，詢問大家如何開口，「不會傷和氣請前妻搬走」。

網民︰直接講就好

帖文引來大量網民留言，不少人直斥樓主在感情上不夠決斷，隨時害苦了三人，亦認為其前妻把他當水泡，「不用顧慮太多，直接講就好，畢竟也離婚這麼多年了」、「直接請前妻搬走，她是在利用你當避風港」、「好好跟你前妻溝通，既然雙方都沒有愛，何必強求呢？」、「人性如此，別人要的我才要，別人不要的我也不要」。

