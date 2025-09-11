不是處女！男友非處男　性交後介意女友非第一次　狠罵：接受不了

現今世代婚前性行為十分普遍，不少人的初夜都非獻給丈夫或太太。台灣1名女生在網上發文訴苦，表示最近和1名男子交往，之後首次性交，數天後男友表示「很介意女朋友是不是處女」，指以往他和前女友發生性行為後，發現對方並非處女，所以分手收場，故質問現任女友「你未來的老公就不配擁有你的第1次嗎？」、「那現在我們兩個是算二婚還是什麼？我不是你的第一次」、「我接受不了」，即使女生好言解釋，但男友仍繼續批評，令她非常苦惱。



大量網民留言怒斥樓主男友雙重標準，炮轟「你男友自己也不是處男，憑什麼要求別人是處女？」、「他不想和你在一起了，那個只是藉口，男人只愛新的人，不一定是處女」、「渣男騙炮，分手吧」。



男友介意樓主並非處女

樓主匿名投稿至facebook專頁「靠北婚姻」，表示2025年5月與1名男子發展成情侶關係，雙方以結婚為前提交往，「他平時對我很好，很疼我的那種」，他們最近首次性交，數天後男友反映「其實很介意女朋友是不是處女這件事情」，又指過往跟前女友發生性行為，「發現她不是處女，就特別介意，跟那個女孩提了分手」。

對女友持續質問批判

男友甚至質問樓主，「你未來的老公就不配擁有你的第1次嗎？你當初享受了，未來就要負責」、「那現在我們兩個是算二婚還是什麼？我不是你的第1次，這是無法改變的事實，我接受不了」。樓主解釋上一段感情已是數年前，分手後沒有聯絡過前男友，「難道最重要的不是我的現在和未來嗎？而且我也是認真談戀愛的，我沒有亂搞。為什麼要那麼執着於過去呢？」，她強調不值得為前男友而影響雙方感情，但男友堅持己見，繼續對她質問批判。

樓主疑惑是否應分手

樓主在文中形容「感覺好亂，為什麼男朋友能接受婚前性行為，卻又總站在道德高地批判我的過去？」、「每句都要壓死我，我要不要跟他分手啊？」，甚至質疑自己並非處女是否做錯，以後是否不配去找1位不介意其過去、真正相愛的男友。

網民︰有病就去看醫生

帖文引來許多網民留言，紛紛勸樓主應遠離渣男，分手保平安，「雙標就分手吧」、「他專騙炮的」、「快逃！奉勸這些渣男，有病就去看醫生，不要留在外面害人」、「跟他說，你也很介意他不是第1次，所以分手吧」。

