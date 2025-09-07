錯信Google導航喪命！9口家開車駛上封閉危橋　汽車墮河釀4死5傷

Google導航出錯，竟引致奪命事故！印度有1戶9口的家庭，開車時使用谷歌（Google）地圖導航，卻不慎駛上因結構安全問題、經已封閉數月的危橋，但司機仍設法穿越管制點，導致車輛墮河，4人被湍急河水沖走喪命。警方事後到場搜索，尋獲2名婦女及2名兒童遺體，另外5人因爬上車頂避險而成功獲救。當地警方事後呼籲民眾切過份勿依賴導航，或冒險在暴雨季節涉水過河。



印度有家庭使用Google導航系統，駛上經已封閉數月的危橋，結果墮河釀成4死5傷悲劇。（示意圖／GettyImages）

錯信Google地圖導航 駛上封閉數月危橋

綜合印度媒體報道，事發於8月26日凌晨時份，西北部城市拉賈斯坦邦（Rajasthan）有一家9口完成朝聖行程，準備從皮爾瓦拉（Bhilwara）駕車回家，途中按照Google地圖導航指引，竟駛入索米烏普瑞達橋（Somi-Upreda Bridge）。該橋因結構安全問題已經封閉數月，加上該區受暴雨侵襲，河水暴漲，所有跨河道路都正進行封閉管制。

涉事有一家9口當時按照Google導航駕車回家，期間駛入已封閉數月的索米烏普瑞達橋（Somi-Upreda Bridge）。（網上圖片）

司機設法穿越管制點 連人帶車墮河

不過司機在導航下堅持駛進危橋，並設法穿越管制點，導致他們9人連人帶車墮入巴納斯河（Banas）。意外發生後，有人緊急打破車窗，爬上車頂等候救援，其中1人則撥打電話予親戚，再由親戚致電警方求救。

4人被河水沖走 警尋獲遺體證實不治

警方接報後出動救生艇趕往現場，並跟手電筒光線找到車輛位置，惟抵達時已有4人不幸被水流沖走，包括21歲的香妲（Chanda）、其6歲女兒魯特薇（Rutvi）、25歲的曼塔（Mamta）、及其4歲的女兒庫西（Khushi），而坐在貨車車頂的5人則成功獲救。警方事後尋獲2名婦女，以及2名兒童遺體。

司機在導航下駛進危橋，並設法穿越管制點，導致一行9人連人帶車墮入河中。（示意圖／AI生成圖片）

當地警方呼籲民眾 切勿過度依賴導航

當地高級警司崔帕帝（Manish Tripathi）表示，索米烏普瑞達橋已經封閉數月，但Google地圖導航卻將上址顯示為可通行路線，故呼籲民眾切勿過度依賴導航，或冒險在暴雨季節涉水過河。

（綜合）