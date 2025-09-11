不滿病床前一天曾死人！男病人大吵大鬧要求換床　護理師1句絕了

許多人都忌諱死亡，對曾經有死人躺過的地方更有顧忌。台灣1名醫生表示，以往曾聽聞過有病人大鬧護理站，要求更換病床，惟護理師反嗆「老實跟你們說好了，每1張床都有病人往生過」，令病人無言。



病人得知即將躺在的病床之前一天有人過身，感到不滿大吵大鬧，我要換床。（AI生成圖片）

病人不滿︰這床的病人昨天才過世

深切治療部醫生陳志金在facebook專頁表示，很久以前看過1宗新聞，病人得知即將躺在的病床之前1天有人過身，因而感到不滿，跑到護理站大吵大鬧，表示「這床的病人昨天才過世，我不要住這張，我要換床」，護理師當時回答「老實跟你們說好了，每1張床都有病人往生過」。

每張病床用完後都會徹底消毒

陳醫生認為，不至於每張病床都曾經有病人過身，但「真的要特別找1張沒死過人的床，也是很為難醫療人員，因為我們不會有註記」。他指其實每張病床用完後，「都會先做徹底的清潔消毒，無論上一位是出院或者是往生」，醫護人員一般都不會告知病人上一手情況，「病人最好也不要問，免得自尋煩惱」，同時「拜託隔壁床的照顧者或看護不要亂說」。

深切治療部醫生陳志金勸喻病人盡快治好，就可以出院回家躺在自己床上，「那不是更好嗎？」。（facebook專頁「Icu醫生陳志金」圖片）

盡快醫好回家更好

陳醫生更指，「往好處想，有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了」，勸喻病人盡快治好，就可以出院回家躺在自己床上，「那不是更好嗎？」。

網民︰怎麼不說這張病床也救過很多人？

陳醫生同時引述大量網民意見，表示可以往樂觀一面去想，「怎麼不說這張病床也救過很多人？」、「你沒聽過，最危險的地方就是最安全的地方嗎？才剛抓過，不會再抓第2個啦！」、「地球上有哪個地方沒死過人？要不要搬去火星？」。

（facebook專頁「Icu醫生陳志金」）