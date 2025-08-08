有時醫生會語重心長的叮嚀病患，告誡注意事項，避免有生命危險。



不過有位護士分享，醫生在叮嚀病患時，病患不耐煩要求「講重點」，醫生直接說「會死」，讓她笑瘋表示：

醫生你也太簡短了吧。

他嫌醫生太囉嗦要求「講重點」 對方秒回「2個字」病人當場嚇傻（01製圖）

點圖放大看看二人對話及其他網友分享的類似經驗：

+ 8

一名女網友在Threads發文表示，她是護士，有次聽到醫生跟病患說：

血糖沒有控制問題很多，你這樣……

病患直接打斷說：

醫生你講太多了啦！我聽不懂

結果醫生言簡意賅：

會死

讓原PO表示：「看著病人愣住的表情，我真的很想笑，不是，醫生你太簡短了吧。」

對此，有網友分享類似經驗：

「我曾遇過醫生叫病人買棺材等死的」

「想到以前一個主診醫生在巡房，跟病患討論要不要開刀，病人問醫生說：『醫生，可以不開刀嗎？』主診醫生回覆：『可以』，病患又問：『那之後會怎樣？』醫生則回：『會死』」

「我問腎臟科醫生我能不能染髮？因為腎功能差，醫生直接回我：『妳不要染啦，幹嘛造成腎臟負擔，除非妳想裝葉克膜』」



也有人幽默表示：

「只有醫生可以駕馭『會死』這兩個字」

「看來醫生跟病患沒有雙向奔赴，各走各的」

「糖尿病不控制真的會死，截肢、蜂窩性組織炎、敗血症樣樣來」

「醫生這樣回超讚，我喜歡醫生的直接」



