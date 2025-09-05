13歲少女遭獸繼父性侵！淫狼被捕扣查　母親1原因知情不報難甩身

馬來西亞發生獸父性侵繼女案件。1名13歲少女過去半年來多次遭到繼父性侵，即使她曾向母親求助舉報對方獸行，但母親並不相信，更沒採取任何行動。受害少女情緒崩潰，老師見狀了解驚悉事件，於是協助報案。警方經調查後，拘捕涉案繼父，正調查母親是否涉及疏忽或未盡保護責任。



10人同一屋簷下

當地媒體於8月報道，被捕男子目前32歲，2014年和受害人母親再婚，雙方先前各有4名子女。案發前10人同住雙溪大年莪崙，2人未育有共同子女。

母親拒信丈夫性侵女兒

瓜拉姆拉警區主任漢嚴助理總監交代案件指，受害人自半年前起在家中屢次遭到繼父性侵，她曾經向親生母親揭發繼父獸行，但母親拒絕相信。受害人精神瀕臨崩潰，感到孤立無援，老師察覺其情緒異常，帶往輔導室進行開導，受害人才敢於說出真相，老師協助報警。警方經調查後，拘捕涉案男子扣查。

淫狼被捕 警調查母親

漢嚴指出，受害女生接受醫院檢查，證實其私處有新舊傷痕，調查工作仍未完成，警方雖然尚未聯絡受害人母親協助調查，但如果證實母親行為疏忽或未盡保護責任，將向她採取相應法律行動，警方將會調查涉案男子的其他女兒是否同遭性侵，目前循刑事法典第376（3）條文「強姦」罪名和《兒童保護法令》等方向跟進。另外，漢嚴多謝校方報案，令到警方及時介入。

（綜合）