猥褻13歲孫女！六旬淫翁摸胸啜乳捱告　認罪候判　1原因豁免打藤

﻿新加坡發生老翁非禮孫女案。1名13歲少女突然肚痛，要求67歲祖父幫助揉肚，詎料祖父卻趁機向她摸胸，直到少女喝止才肯停手。豈料祖父不知悔改，3個月後再次向孫女伸出狼爪，甚至變本加厲吸啜其乳頭，少女通知母親報警。



警方經調查後拘捕涉案老翁，案件隨即在法庭審理，被告在庭上認罪等待判刑，由於他已年逾50歲，所以依法免於鞭刑。



受害人遭六旬祖父摸胸啜乳。（AI生成圖片）

揉肚趁勢摸胸

當地媒體於今年9月報道，13歲受害人事發前和67歲祖父等家人同住，案發於2024年6月，屋內只有兩爺孫，少女感到肚痛，要求祖父為她揉肚，被告依言掀起孫女衣服揉肚，卻趁勢按揉孫女胸部。受害人當時大感愕然，要求祖父停手，對方隨即收手。

3個月後再次伸出狼爪

同年9月，屋內再次只有爺孫2人，當時同坐在沙發上，祖父突然擁抱孫女，繼而伸手探入其衣服內按壓胸部，甚至更掀開孫女上衣，吸啜乳頭10至15秒。受害人頓時嚇呆，回過神後立即推開祖母，並且跑到廁所躲避，本身打算等到家人下班回家才出去，但她感到悶熱，所以只好走出廁所，祖父見狀上前擁抱她。

被告在庭上認罪。（AI生成圖片）

檢察官促請法官判處23至28個月監禁

受害人事後告知母親，母女即到警署報案，老翁同月25日被捕，翌日（26日）被控押上庭受審，然後還押至今。被告在庭上認罪，法官即將判刑。檢察官指出，被告身為受害人的祖父，反而性侵孫女，促請法官判處被告23至28個月監禁。為了保護受害者，法官下令媒體不准報道任何可以洩露其身份的資料，包括被告姓名。

被告年過50歲依法豁免打藤

新加坡規定非禮14歲以下孩童罪名成立，一般而言，最高可被判5年監禁、鞭刑、罰款，或任何組合的刑罰，如果被告和受害人是親屬關係，法院將會加重刑罰。但以今次案件為例，被告年過50歲，依法豁免打藤。

（綜合）