兩男女深水灣燒烤場燒街衣！女子邊燒邊跳舞　網民：下家食衣紙灰

農曆7月，不少市民都會按傳統習俗燒街衣，但也要選對地點。近日網上瘋傳影片，深水灣燒烤場有女子與1名外籍男子竟用燒烤爐燒街衣，其中女子更邊燒邊舞動身體，周邊的燒烤人士均未有理會，任由兩人繼續拜祭，片主更斥責兩人離開時未有清理兩支大香及遺留物品。



影片引來熱議，網民批評兩人「人哋係燒烤，你哋就喺度拿公共燒烤爐來燒衣，引晒阿飄過來，叫下一手的用家點諗？」、「無心祭拜戲弄心態，申請上身」、「佢哋當玩，都唔尊重」，亦有網民指出「呢啲先高招，你話佢又阻兄弟姊妹食飯，唔話佢個爐下家食灰」、「最難得隔籬啲人冇反應，真攞命」。



網上瘋傳影片，深水灣燒烤場有女子與1名外籍男子竟用燒烤爐燒街衣。（Threads@xx_.yk_.xx影片截圖）

有網民於Threads發文發片表示，「燒燒下嘢食，無啦啦有人喺度燒（街衣），佢走嘅時候，熄晒所有嘢，但係兩支大香仲係插喺度，同埋漏咗1包嘢唔知咩嚟嘅」。

兩男女深水灣燒烤場燒街衣

影片見到，1名穿黃色流蘇裙女子與1名外籍男子用燒烤場的燒烤爐燒街衣，爐邊插着多支香燭，爐火燒得旺盛，兩人各拿着一疊金銀衣紙慢慢放進爐中燃燒，其間女子更隨着場地播放的音樂擺動身體。其後，女子倒液體進爐中，又用火槍再次點燃香燭。當時周邊有不少燒烤人士，但眾人均未有制止兩人行為。不少網民認出影片拍攝地點為深水灣燒烤場。

女子邊燒街衣邊舞動身體。（Threads@xx_.yk_.xx影片截圖）

外籍男子拿着一疊金銀衣紙慢慢放進爐中燃燒。（Threads@xx_.yk_.xx影片截圖）

其後，女子倒液體進爐中。（Threads@xx_.yk_.xx影片截圖）

女子倒液體進爐中後，用火槍再次點燃香燭。（Threads@xx_.yk_.xx影片截圖）

網民斥：無心祭拜戲弄心態

影片引來網民批評兩人，「行為離譜，不顧及其他人感受，衰格賤格X街！」、「亂咁嚟，呢啲唔好亂玩！」、「條女仲要一邊燒一邊跳舞，真變態！」、「啲有毒顏料殘留物塵粉，特別係紙元寶中間嗰啲假金箔，等到下家就GG」、「啲灰飄到四圍都係，佢旁邊啲人全部都係食呢啲衣紙灰，加料」、「睇完真係唔想笑，就算唔信世上真係有鬼，都令下一手用家有bad feeling」、「不論什麼國籍，對十方世界朋友都要尊重，玩得過份，出禍只係遲早的事」。