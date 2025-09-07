旺角男女當街不雅片瘋傳！極速動作後續更狂　網民：很不尊重女友

情侶情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳1段影片，見到疑旺角1對情侶，在行人路上出不雅舉動，其中男方當街狂摸女方屁股足1分鐘，且邊行邊摸，手速極快，畫面令人咋舌。



影片震驚網民，直呼「猥瑣到極！」、「黐X線」，又紛紛批評男方舉動不尊重女友，「真係尊重下女朋友、尊重下自己、尊重下其他人啦，好失禮………」、「我如果我係條女，可能擰轉面兜巴星咗佢」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到疑旺角1對情侶，在行人路上出不雅舉動。（Threads@kuikui_pt）

這樣太誇張了吧！有港男於9月6日在社交平台Threads發布影片，指疑旺角1對情侶在行人路上出不雅舉動，留言「雖然影得幾秒，其實都搲咗成分鐘，隔住個mon都覺得好痕」。

旺角男當街狂摸女方屁股

影片長6秒，見到當時正值白天街上人頭湧湧，但見等候紅綠燈時，有1名穿間條裇衫男子，以右手狂摸同行穿白色短裙女子屁股，上下抖動手速極快，女方的白色裙子幾乎被掀起「走光」，但女方似乎不以為意。

更令人震驚是，當綠燈亮起，2人起動過馬路期間男方仍在狂摸女方屁股，甚至像有進一步動作，畫面令人咋舌。

男方當街狂摸女方屁股足1分鐘，且邊行邊摸。（Threads@kuikui_pt）

網民批離譜：不尊重女友

網民看過影片紛紛批評離譜，「猥瑣到極！」、「真係黐X線」、「可唔可以自重少少」、「其實點解當街當巷做啲咁嘅嘢？」、「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋」。

亦有大批網民指摘男方不尊重女方，「這樣很不尊重女友」、「唔識尊重，淫氣當頭」、「尊重下女伴好難咩？核突！」、「女朋友特登着得咁靚，着條裙出街，但你唔尊重人，唔識保護佢」、「真係尊重下女朋友、尊重下自己、尊重下其他人啦，好失禮………」、「我如果我係條女，可能擰轉面兜巴星咗佢」。

