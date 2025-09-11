上環馬路曬魚翅海味！公然霸佔行車路　網民炮轟阻街籲：全部充公

公然在馬路上「曬海味」？上環一帶因海味店林立，故有「海味街」之稱。日前網上瘋傳1張照片，顯示有人霸佔行車路，公然將魚翅等海味放在馬路上，以利用日光照射晾曬海味。照片引來網民批評以上行為阻街，「黐X線」、「全部充公」、「啲X街真係當攞咗牌咁」、「咁霸道㗎咩？」，另有人笑稱「職業司機可能會幫佢補充水份同調味」、「俾架車轆過就喊都無謂」。



上環德輔道西有人將魚翅等海味放在馬路上晾曬。（「facebook@馬路的事討論區」圖片）

上環馬路被人用作「曬海味」 擺放魚翅霸半條行車線

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」分享照片，相中地點位於上環西營盤近德輔道西一帶，某處行車路上竟然被人公然用作「曬海味」，將魚翅、綠色籃裝住的海味擺放在靠近行人路的馬路上，目測霸佔近半條行車線，當時更有的士從旁駛過，樓主因此揶揄「夠晒新鮮啦」。

網民狠斥阻街：真係當攞咗牌咁

許多網民批評擺放海味人士自私，擔心會導致交通意外，「黐X線」、「可以告導致交通意外」、「啲X街真係當攞咗牌咁」、「阻街同我全部充公」、「唔係講笑，畀我遇到真係會直接車落去」、「幫佢變成粉」。有人則調侃「職業司機可能會幫佢補充水份同調味」、「Free」、「地上執到寶，問天問地攞唔到」。

香港街道不時被人霸佔用作「曬海味」

《香港01》記者翻查網上資料，發現相片最先應是由男演員朱鑑然上載至社交平台Threads，當時一度引來網民驚訝，「咁霸道㗎咩？」、「魚翅大晒」，亦有留言貼出照片，顯示香港街道不時會被人霸佔用作「曬海味」，包括曬鹹蛋和曬冬菇。

有人將蛋黃擺在陽光下曝曬，以便乾燥後成為鹹蛋黃。（threads圖片）

有人在馬路中間位置擺放疑似用作煲湯的香菇。（threads圖片）

（Facebook／Threads）