娃娃臉男坐捷運優先席！六旬翁︰怎麼不讓座？　他1招KO笑翻全網

外表年輕竟是壞事？台灣1名有娃娃臉的男子乘搭捷運時坐在優先席，尾隨老翁自言自己即將60歲，指罵「年輕人好手好腳坐什麼優先席？」、「怎麼不讓座？」。男子即解釋自己已經65歲，老翁即突然安靜，停頓數秒後表示「你看起來不像65歲」，男子繼而出示身份證證明自己歲數，老翁只能悻然離開。男子事後將事件告知女兒，她形容「真的快笑死」，詢問「是因為我爸看起來太年輕了嗎？」。



許多網民笑言「爸爸莫名的被誇獎了一番」、「沒到60歲，吵什麼讓座？」、「給你爸1萬個讚，直接打臉」。



老翁指罵樓主父親「怎麼不讓座？」。（AI生成圖片）

老翁喝斥︰怎麼不讓座？

樓主在threads表示，父親已經65歲，是1名退伍軍官，沒有不良嗜好，而且有娃娃臉，所以外表不像65歲，父親日前乘搭捷運，並坐在優先席，尾隨老翁見狀不滿，明言自己即將60歲，斥罵樓主父親「年輕人好手好腳坐什麼優先席？」、「怎麼不讓座？」。

樓主父親出示身份證 力證65歲

樓主父親聞言唯有解釋自己今年65歲，老翁不知如何反應，停頓數秒後表示「你看起來不像65歲」，樓主父親取出身份證給對方檢查，老翁見到對方忽自己更年老，唯有悻然離開。

樓主父親向女兒事後沾沾自喜交代事件。（AI生成圖片）

網民︰年輕的爸爸

樓主父親向女兒事後沾沾自喜交代事件，樓主笑言「真的快笑死」、「是因為我爸看起來太年輕了嗎？」。大量網民留言指「年輕的爸爸」、「會叫別人讓座人，本身就是沒有禮貌的人！不管幾歲都一樣」，更有人要求樓主出示父親照片，但樓主指父親婉拒。

（threads@ea01._03）