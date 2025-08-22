河南賣菜西施李福貴爆紅後續行善　自費帶數十農村老人去旅行圓夢

「大娘，去過鄭州沒？」「沒哩，衛輝都沒去過喲！」「過兩天我來接您，咱去城裏轉轉！」「好！」老人臉上的皺紋瞬間笑成了花。



最近，河南農村女孩李福貴又火了，這個27歲的姑娘用做自媒體賺的錢，圓了村裏老人的旅行夢。她說：

今天我當大人，換他們當回小孩。

李福貴擁有600萬粉絲，她每天開著卡車早起在大街小巷賣菜和雜貨維生，因為價格便宜加上熱心助人，被稱為人美心善的「賣菜西施」。（微博影片截圖）

60歲的王阿姨是一級視力殘疾，前兩天福貴上門通知她的時候，王阿姨一臉驚訝。她告訴福貴，真沒想到這輩子還能出門旅行。

出發那天通知7點集合，老人們6點半就到齊了，46位老人，安排了兩輛大巴車，老人們換上乾淨的鞋子和新衣裳，「比結婚那天穿得都齊整」。一位大爺說，福貴早早就記好了每個老人的身體情況，保險、暈車藥、救心丸一樣不落，還特意請了4名導遊保駕護航。

有人勸她：

萬一出點事咋辦？別去了，取消吧！

可看着老人們期待的眼神，她咬咬牙：

必須帶他們出去看看！

兩個半小時的車程裏，83歲的王大爺眼睛就沒離開過車窗，直勾勾瞅了一路：

這是我頭回出遠門吶！

老人的語氣裏滿是激動。

一眾長者旅途中表現興奮如小孩。（微博影片截圖）

在鄭州的劇場裏，老人們像打開新世界的小孩，小心翼翼，四處打量：

以前只在電視裏見過，哪敢想能坐在這兒看戲！

老人們嘴裏說着，眼裏有藏不住的歡喜。這個把老人寵成孩子的姑娘，自己也是從苦日子裏熬過來的。福貴的父母都有智力殘疾，爺爺年事已高，奶奶去世後她扛起了一家四口的生計，靠鄉村賣貨和陪留守老人嘮嗑走紅後，福貴第一件事，就是圓老人們的旅行夢。

這些一輩子守在村裏的老人，或許從未想過能走出大山，但福貴用行動告訴我們，總有人記得你的期盼，總有人把你的夢想當回事，這才是最動人的農村煙火氣，是逆境中使勁生長的力量！