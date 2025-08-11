年紀大不一定等於沒記性　美研究「超級老人」秘密：基因非一切

美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，美國西北大學（Northwestern University）25年來持續追蹤一群年過80的「超級老人」（SuperAgers）。



他們高齡卻保有不輸年輕人的記憶力，揭示長壽不一定等於健忘，而他們的秘密很可能藏在獨特的大腦結構與基因密碼之中。

美國西北大學25年來持續追蹤一群年過80的「超級老人」，盼解開其長壽的秘密。（YouTube@Northwestern University）

點圖放大了解更多：

+ 22

現年85歲的雅克利（Sel Yackley）每天參加合唱團、製作飾品、運動、閱讀、參與社團活動，並確保每晚平均睡足7.5小時。她的記憶力經延遲單詞回憶測試，與年紀小20至30歲的人相當。研究人員稱這類人為「超級老人」，也就是80歲以上仍擁有遠超同齡人的記憶表現。

研究共同作者、精神病學與行為科學副教授格芬（Tamar Gefen）指出，對近80位超級老人大腦的解剖顯示，他們記憶中樞的Tau蛋白纏結（tau tangles）數量遠低於一般人，其β類澱粉蛋白斑塊（amyloid plaques）則差異不大。

Tau蛋白纏結和β類澱粉蛋白斑塊是阿茲海默症與其他神經退化疾病中常見的病理特徵之一。這讓科學界重新思考：目前以清除斑塊為主的治療，是否瞄準正確的目標。

此外，超級老人往往擁有更大的內嗅神經元（entorhinal neurons），這是掌管記憶的重要神經細胞，以及更多與社交行為相關的紡錘體神經元（von Economo neurons）。格芬推測，這些結構優勢可能與生俱來，但團隊正深入細胞分子層面尋找保護機制。

雖然基因扮演重要角色，但格芬強調，超級老人並非單靠遺傳。許多人在生活中保持高度連結感，無論是與土地、祖先、藝術，還是家人緊密互動。她說：

你很少看到孤立的超級老人。

西北大學計畫自2000年啟動以來，近300人參與，僅約10%符合「超級老人」標準。目前仍有101名81至111歲的參與者持續接受研究。

雖然超級老人十分罕見，但耶克利等人的例子證明，記憶受損並不總是衰老的標誌。

【延伸閱讀】股神巴菲特94歲大壽 狂吃麥當勞從不戒口 長壽或全靠這5大秘訣（點圖放大閱讀）：

+ 15

延伸閱讀：

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

「數十年罕見的重大災害」日本熊本降雨破紀錄 疑有攝影記者被沖走

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】