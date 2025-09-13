食爭鮮「將壽司碟踢枱底」！2年輕人笑拍片當流量密碼　網民炮轟

為了拍片爭取流量，可以去到幾盡？有男生日前在社交平台分享影片，顯示他和友人疑似到爭鮮（爭鮮迴轉壽司）用餐，其間友人將壽司碟放到枱底，用腳踢到較內裏的位置，之後現場傳出多人嬉笑玩鬧聲音，樓主更將影片加上標籤「#流量密碼」。



影片的確惹來網民注目，多人留言抨擊有關行為，直斥「人哋做生意都要成本」、「爭鮮已經好平民啦，好心唔好做到咁cheap」。有人質疑片主為博流量，「為咗要有人睇，乜X都做得出嘅時代」、「戇X，擺上網等俾人拉，傻X」。



有男生與友人疑似到爭鮮用餐，其間友人用腳將壽司碟踢入枱底，嬉笑玩鬧片段引來網民狠斥。（「threads＠swh_0724」影片截圖）

後生仔到爭鮮用餐「將壽司碟踢枱底」 嬉笑玩鬧片捱轟

有男生在threads帳號「swh_0724」上傳影片，並標籤「流量密碼」，片中畫面可見至少有2名年輕男生到爭鮮用餐，其中1人拿着手機拍攝影片，另外1人則將1隻白底帶有黑紋的壽司碟放到枱底，並用腳踢到較入內位置，現場傳出多人不斷嬉笑玩鬧聲音，有人更問：「影唔影到樣？」。

影片看不到現場人士，而樓主則戲稱「宜家啲人食爭鮮食到咁」，引來網民紛紛留言譴責。

其中1人拿着手機拍片，另1人將1隻白底帶有黑紋的壽司碟放到枱底。（「threads＠swh_0724」影片截圖）

然後再用腳將壽司碟踢到較內裏的位置。（「threads＠swh_0724」影片截圖）

網民爆粗斥：咁乞兒唔好食啦

有人認出該隻壽司碟為店內價錢最高一碟，但就批評片中少年無品兼無恥，「用腳踢隻碟好X污糟」、「有無咁X窮」、「爭鮮已經好平民啦，好心唔好做到咁cheap」、「食爭鮮都搞成咁，返龜食蕉吧啦」、「咁乞兒唔好食啦」、「戇X當有趣」、「人哋做生意都要成本」、「幾十年前我老X帶我去飲茶，見有人都會咁」。

被質疑拍片博流量 網民：擺上網等俾人拉

有留言更斥責片主為了博流量「做事不經大腦」，「戇X，擺上網等俾人拉，傻X」、「為咗要有人睇，乜X都做得出嘅時代」、「應該會有閉路（電視）影住…睇路」、「有cam實捉到，有心玩嘢報埋警都得」。

（threads＠swh_0724）