港鐵小童車廂玩「針頭玩具」！家長未制止　網民：拮空氣針會死人

家長理應慎選兒童玩具，以免引來安全問題！日前有港男在社交平台貼出影片，指乘搭乘港鐵時目睹有兒童手持針頭玩具自娛，公審其同行母親「由佢玩」。影片畫面可見小童將針筒注入透明軟膠，而針尖與一般醫療針頭很是相似，若然不小心將空氣注入人體，可能會引致生命危險。



片段一出惹來網民炮轟，紛紛批評涉事家長缺乏安全意識，「其實做人老豆老X，點會買啲咁嘅嘢畀細路玩？」、「一個轉彎插落自己（隻）手度」，同時擔心會傷及無辜途人，「喺公眾地方玩埋啲危險嘢，對其他人做成隱患」、「佢亂咁拮，拮入皮膚打空氣針會死人」。



有小童搭乘港鐵時，於車廂手持針頭玩具自娛。（「threads＠xxckwk_c」影片截圖）

小童車廂「玩針頭玩具」 目擊港男：家長未制止

該港男在threads帳號「xxckwk_c」上傳影片，指在港鐵車廂目擊1名小童手持針頭玩具，而同行女子卻沒有出言制止「由佢玩」，故公審斥「黐X線」。影片中可見，1名小童坐在座位，先將針筒注入至透明軟膠內，之後又取出針筒，拉起推杆，將針筒再次注入軟膠。從中途畫面所見，針尖部份為金屬製成，可謂相當尖銳。

小童手持針頭玩具玩耍，同行女子沒有出言制止。（「threads＠xxckwk_c」圖片）

小童手勢熟練，先是拉起推杆，可見針尖部份為金屬製成，相當尖銳。（「threads＠xxckwk_c」影片截圖）

小童將針筒注入至透明軟膠內。（「threads＠xxckwk_c」影片截圖）

「針筒捏捏樂」由內地傳入 空氣注入人體或會致命

片中玩具稱為「針筒捏捏樂」，最先於內地小學掀起熱潮，之後再傳至香港。而玩法是利用針筒將空氣注射入矽膠，令其膨脹起來再捏破，號稱有趣又紓壓。但由於針頭非常鋒利，且針尖與一般醫療所用的針頭非常相似，過往亦曾有不少相關報道指子涉安全問題，有醫生表示若不慎被針筒插到，只要小量空氣進入血管，即有機會致命。

網民斥危險：拮空氣針會死人

有網民指玩具涉及安全隱患，家長理應禁止孩童接觸，「一個轉彎插落自己（隻）手度」、「其實做人老豆老X，點會買啲咁嘅嘢畀細路玩？」、「我囡見過話想買，我即刻解釋佢有幾危險，同個意識唔健康，就放棄咗」、「𢲷爆頭都諗唔到點解要出街玩」，亦擔心傷及途人，「一個唔覺意俾佢拮一嘢就X街」、「畀部電話佢玩好過，佢亂咁拮，拮入皮膚打空氣針會死人」、「喺公眾地方玩埋啲危險嘢，對其他人做成隱患」、「攻擊性武器，照報警啦」。

樓主公審被指過於武斷 有病人需自學打針？

另有網民認為不應妄下判斷公審片中人，「世界上有一種病叫血友病，患者要定期注射凝血因子嚟預防同治療出血，否則小小碰撞都可能搞到關節腫脹或者內出血。好多患者要學自己打針，唔X識唔知真相唔好X」。惟被網民反駁，「第一，你要練針都唔係喺咁嘅位置練；第二，練針都唔會用呢類型嘅軟膠；第三，佢並唔係一個合適嘅年齡使用針筒」、「小朋友有無病我唔知，但個家長一定有病，畀個小朋友喺街玩針筒，針到人點算？」。

（threads＠xxckwk_c）