搭台鐵慘遭藏椅針頭刺傷！男生憂染病毀一生　職員冷淡回應惹議

乘搭公共交通工具時真的要小心！台灣有男生搭乘台鐵時，不慎被藏在椅子縫隙的針筒戳到手掌，經網上查證後猜測為胰島素針筒，不過亦很擔心會否染上病毒。惟男生將事件告知台鐵人員時，對方僅冷淡回覆指「要釐清責任歸屬 ，不一定會賠償！」。男生事後有去醫院抽血化驗，仍等在待報告，卻對台鐵處理手法和態度感到失望。事件引來網民關注，不少人批評擺放針筒乘客缺德，更指出針筒雖然與糖尿病患者使用的胰島素相似，不過很多病患都已經轉用筆型注射器，所以難以確定針筒作用，中招者難免十分憂心。



台鐵局事後強調，事件應是先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，該局已報警追查涉事者，強調將持續關懷被針頭扎到的旅客，同時責成負責車掃作業的清潔公司，務必嚴格執行清掃工作，不得再有類似情形發生。



有台男搭乘台鐵時被藏在椅子縫隙的針筒戳到手掌，擔心會否染上病毒，不滿台鐵人員當時僅冷淡回覆，讓他不禁苦言「有夠衰小（倒楣）」。（Dcard圖片）

該男生在Dcard以「靠邀！坐火車被針頭扎到」為題發帖，指他於8月3日早上搭乘台鐵372次EMU3000型新自強號，由台東開往新左營，坐下時沒有察覺異樣，移動位置時卻突然被異物戳到手掌，形容當下「超痛」。他仔細一看竟然發現有針筒藏在椅子縫隙，隨即向台鐵人員反映，但對方只回覆「要釐清責任歸屬 ，不一定會賠償！」，令他大感無奈，猛呻「靠腰有夠衰小（倒楣）」，苦言「不知道針頭的主人有什麼破病，萬一得B肝（B型肝炎）我一輩子就這樣了」。

男生事後有去抽血化驗，不過等待報告需時，醫生評估後不建議立刻使用藥物，現時只好等待驗血報告再作後續追蹤；他亦有去鐵路警察局備案，針筒則被送去檢驗 。

男生透露並沒有要求台鐵賠償，只是當下被刺到很緊張時，告知台鐵人員後雖然有被詢問「要不要下一站看醫生」，但無奈因為家人有急事，無法立刻去備案以及到醫院檢查。可是，男生認為儘管如此，當刻亦沒有任何人員告知他要去報案，事件就從他由台東到高雄，再從高雄到台東，已經入夜都沒有後續，僅把針筒從高雄寄送到台東車站處理。

男生透露向台鐵人員反映事件時，只獲回覆「要釐清責任歸屬 ，不一定會賠償！」，其後亦沒有任何人告知他需要去報案或後續跟進。（網上圖片／示意圖，非涉事列車）

男生其後在網上訴說事件，台鐵局才有所行動，他認為事發於車箱座位上，若台鐵真的重視，當下就應該通報相關部門，而不是待隔天「文章爆炸」後才有警察主動聯絡他。他亦呼籲其他人搭乘列車時要更小心，因火車經常載客，乘客竟然會被不知從何而來的針頭刺到，他質疑萬一有人發現事件但沒說出來，或者使甪針筒做違法事，豈不是助長犯罪？他最後盼望當局能盡快找到「兇手」，亦強調發文主要目的並非譴責，而是不希望再有下一位受害者。

對於樓主不幸被針筒戳到，網民均怒斥擺放針筒者缺德，「好可怕」、「誰那麼沒水準針筒亂丟」；亦有酒店房務員分享類似經歷和慘況，「客人打完胰島素的針筒丟垃圾桶，我被掛在垃圾袋上針扎到，看了一年的血液追蹤」。

有酒店房務員分享類似經歷，「客人打完胰島素的針筒丟垃圾桶，我被掛在垃圾袋上針扎到」，害他整整1年都要做血液追蹤。（Dcard圖片）

雖然樓主事後有上網查證，得知涉事針筒或許是糖尿病病人使用的胰島素，但有不少人擔憂其有否被感染其他病毒，「可能是愛滋」、「有些玩海洛因也是用打針的」，甚至對是否屬胰島素針筒存疑，「針雖然是胰島素針頭沒錯，但糖尿病患者隨身攜帶的很少是這種，通常都是帶筆型的」。更有留言指出「愛滋會有空窗期，所以現在檢查也沒用」，故對樓主的檢測結果不感樂觀。

有網民對涉事針筒是否屬胰島素所用的存疑，「糖尿病患者隨身攜帶的很少是這種」，並指出「通常都是帶筆型的」。（Dcard圖片）

對於樓主質疑台鐵當時處理手法不恰當，網民表示認同，「台鐵一定有責任，別推」。惟有留言覺得台鐵的確很難預防這種事，因為每天乘客眾多，「清潔人員再怎麼勤快清理，也不可能座位一換人就馬上整個清一次吧？」，但他建議可以從以下3方面入手改善，如「車上加裝監視器；積極協助被害人就醫、蒐證報警；請鐵路警察積極巡邏，看看有沒有吸毒可疑人士」。

台鐵局事後強調，該案應為先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，台鐵局已報警追查涉事者；將持續關懷被針頭扎到的旅客。同時責成負責車掃作業的清潔公司，務必嚴格執行清掃工作，不得再有類似情形發生。

（綜合）