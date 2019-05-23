午餐肉驚見針頭　網民嚇壞呻投訴無門：點諗到由細食到大都出事？

午餐肉雖不是健康食物，卻是不少人的「安慰食物」（comfort food），張口咬下去啖啖肉，確是痛快。但有女網民昨於facebook發文，稱在家煎了兩罐午餐肉，其間發現其中一塊竟藏有針頭，嚇得她完全不敢進食。該網民向家人求助後決定向食環署投訴，惟2天後才獲回覆，令她大呻感到無助。 「午餐肉有針」的帖文其後被轉發至多個facebook群組，有網民認為事主無吃到午餐肉非常幸運，但亦有人質疑她見到有針仍將午餐肉「煎得咁靚」是不合情理。事主回覆《香港01》查詢時稱，切午餐肉時並不發覺有問題，至煮後好才看到有異物，直指事件令她感到驚怕，短時間內不敢再食餐肉。

網民鄭小姐前晚煎午餐肉時，發現其中一片藏有鐵針，大驚決定向食環署投訴。（鄭小姐提供）

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事主鄭小姐昨於facebook發文，稱前晚（21日）開了兩罐午餐肉，切片後煎煮食用，但卻發現其中一塊內藏一支彎曲的針頭。從她上載的相片可見，一塊午餐肉內一支凸出的鐵針，針頭有個小孔，有人懷疑是縫紉針，亦有人指是豬隻的注射器針頭。

資料顯示，過去亦曾有人發現豬肉內藏有針頭狀物體，早前有巿民曾指在粉嶺一間酒樓購買叉燒飯時，在叉燒內發現一根2至3厘米長的針頭；另泰國一名女子於2016年吃烤豬頸肉時咬到異物，吐出時發現是一根2.5至3厘米長的針，懷疑是注射器的針頭。

鄭小姐向《香港01》表示，涉事午餐肉罐頭約於3天前在超市購買，開罐及切片時都沒發現問題，亦未過期，至煎煮時她留意到餐肉有異物「刮鑊」聲，查看時才發現鐵針，即時大嚇一驚取出餐肉及熄火，「兩罐午餐肉我無食到，仲用保鮮袋裝好，喺雪櫃，有需要可以交畀有關當局調查用」。

她向家人求助後決定向食環署投訴，指曾致電署方的24小時電話、消委會熱線及生產商熱線，但全部無人接聽，大呻「投訴無門」，感到非常無助，「留言、打電話全部試過，1823係全日都無人聽」。直至今日下午，她才收到食環署電郵回覆，要求她將午餐肉樣本帶到衛生辦事處作進一步檢驗。

鄭小姐說，今次是首次遇到午餐肉有異物，直言「好彩食之前已發現」，又稱：「無諗過由細食到大都會出事，每日咁多人會食午餐肉，點知一罐有會唔會全批都有？」

鄭小姐今日下午收到食環署電郵回覆，要求她將午餐肉樣本帶到衛生辦事處作進一步檢驗。（鄭小姐提供）

帖文其後被轉載至不同的fb群組，有網民指鄭小姐非常幸運，食用前已發現鐵針，「如果嗰時佢見唔到，食咗入口就大鑊」，「好在你都冇食到，最緊要你保留證物」。不過亦有網民質疑她發現鐵針仍將午餐肉「煎得咁靚」，「奇怪切嗰陣唔見釘咩？把刀切得入？」，「明知有針都仲要繼續煎晒兩面？」。