巴西健美先生疑遭女友刺死血染住所　揭女友被通緝　恐怖原因曝光

巴西發生健身冠軍被發現疑遭女友刺死！41歲健美先生在家中身受重傷，伏屍家中。有報道指鄰居聽到事發單位傳出激烈打鬥聲音，但警方接報到場後發現傷者已身體多處被刺傷身亡，而女友亦同告受傷留醫，警方將以謀殺罪拘捕她，並指目前尚未查出兩人爭執原因，也還在查找女友犯案動機。



艾塔被發現在寓所身亡，頸、臉、腹部及背部有多處刺傷痕迹。（網上圖片）

警方透露案發前艾塔與女友曾發生激烈爭執，他疑遭女友刺死。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為41歲的艾塔（Valter de Vargas Aita），他於9月7日與女友在家中發生衝突後，被發現倒卧在巴西南部查佩科市的寓所中，由於單位內的走廊和樓梯間留下了血迹，警方估計艾塔曾在屋內掙扎逃走，最後倒在樓梯間身亡，他的頸、臉、腹部及背部有刺傷痕迹。

艾塔的43歲女友在事件中同告受傷，她亦有被刺傷，獲送醫治理，但現時傷勢嚴重。警方又指她有持械搶劫致死罪的通緝紀錄，有機會面臨入獄15年判刑，而警方就今次事件將以謀殺罪拘捕她。警方續稱，目前尚未清楚兩人爭執起因，正調查女友犯案動機。

艾塔曾獲世界健體聯盟（World Fitness Federation）亞軍，並連續五屆贏得州際健美冠軍。（網上圖片）

死者是健美選手獲獎無數

艾塔是知名健美選手，曾獲世界健體聯盟（World Fitness Federation）亞軍，並連續五屆拿下州際健美冠軍，有十多年參加健美選舉的經驗，他曾擔任私人教練，平時在社交平台上與粉絲分享他的飲食和運動習慣，當地市民對於艾塔的離去深表悲痛。