台女遇男友出軌！來港散心見大牌檔這樣上菜絕了：恰如其分的荒唐

被出軌心情本就悲傷，連出遊散心都要慘遭「二次傷害」？台灣有女生在社交平台分享慘事，指近日發現男友「偷食」而分手，所以來港散心，其間到大牌檔用餐。她當時點叫1碟西蘭花時，職員竟以全綠的餐碟上菜，讓她不禁苦笑「這什麼恰如其分的荒唐」。網民紛紛留言笑稱「綠到極致」、「上天已盡力提示你，只是遲了一點點」。



有台灣女生被男友劈腿來港散心，光顧大牌檔時被職員以全綠色的餐碟上菜，網民因而笑稱「綠到極致」。（示意圖／資料圖片）

台女被出軌來港散心 大牌檔職員這樣上菜如「二次傷害」

該台灣女生在threads帳號「flymoreandmore」發帖，指因為抓到男友出軌，所以分手後來香港旅遊散心，並到富有香港特色的大牌檔用餐，其間點叫1碟西蘭花，沒想到上菜時卻令她驚呼「這什麼恰如其分的荒唐」。從相中可見，大牌檔職員不但以綠色碟盛載西蘭花，甚至連2對碗筷都是綠色，根本是對剛剛「被綠」的樓主造成「二次傷害」。

綠色碟盛載西蘭花，連2對碗筷都是綠色，對剛剛「被綠」的樓主可以說是「二次傷害」。（「threads＠flymoreandmore」圖片）

網民笑瘋：綠到極致

帖文引來網民爆笑留言，「太綠了吧」、「綠到極致」、「綠罷不能」、「阿姨是不是聽到你故事了」、「上天已盡力提示你，只是遲了一點點」、「其實（大牌檔碗碟）通常都是綠色和橙色，只不過剛好全綠」、「身為香港人也表示：太剛好了吧」，又安慰樓主「帽子不怕戴，最重要脫得快」、「她在提醒你，不是每一種綠都是有害的」。

