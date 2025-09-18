孫女扭計要玩手機　師奶背後議論指點致婆婆落淚　港媽助反擊獲讚

家家有本難唸的經。有港媽於網上發文表示，日前乘搭巴士時遇到1名婆婆帶着1對孫子孫女，孫女哭着上車，鬧別扭討要手機玩耍，坐在後方的3名師奶說閒言閒語，批評是因婆婆平日「畀慣咗電話」。港媽看不過眼回嗆，婆婆突然間抹眼淚，港媽安慰期間，婆婆小聲道出的經歷令人心酸。



有網民留言感謝港媽伸出援手，「多謝你！你喺婆婆黑暗的時間入面為佢帶來溫暖」，亦有不少人批評多管閒事的人，「有班人永遠覺得自己育兒最叻最勁係專家，你自己認為就好，唔使周圍教人或畀說話人哋聽，多X謝」、「最憎啲人大大聲喺隔籬講自己育兒見解去指點人，百樣米養百樣人，每個小朋友都唔同，有啲人永遠攞自己把尺去度人，然後講到自己嗰套幾咁好，真心覺得煩」。



該港媽於Threads發文分享令她氣憤事件，指出日前與女兒參觀完幼稚園後，乘搭巴士往香港仔期間，遇到1名婆婆帶着1對孫子孫女，孫女哭着上車，鬧別扭討要手機玩耍，「婆婆同孫女嘅言談間已經feel到婆婆好攰」，此時坐在後方的3名師奶說閒言閒語，「係咁話畀慣咗電話佢，平日無畀就唔會蝦你要，我個孫都唔會」。

孫女扭計要手機 師奶背後議論指點

港媽看不過眼，忍不住大聲指摘「人哋點湊小朋友關你哋咩事，每個人都有自己方法湊小朋友，你哋最叻啦，最叻係你哋啦」。

婆婆落淚道心酸事

然後婆婆突然間抹眼淚，港媽擔心是否太累或被3名師奶批評有壓力，故安慰婆婆和妹妹「慢慢嚟，無問題㗎」。之後婆婆小聲向她透露，「原來孫仔佢哋嘅爸爸噚日離開咗，所以先咁傷心」。

港媽隨即將手上的小球送給妹妹玩耍，再聊天讓對方放鬆心情，形容「妹妹好健談」，婆婆甚至邀請同行一起吃壽司，下車後妹妹很開心地對着她笑了3次，不斷說再見。

港媽：唔好隨便議論人

港媽最後指出，「你哋唔知人哋發生咗咩事嘅人就唔好去議論人，指指點點人哋點湊小朋友，又或者嗰位家長由6點開始照顧小朋友到晏晝11點，畀部電話佢想休息15分鐘呢，反正你哋湊好自己個小朋友就好了，唔需要理埋人哋個小朋友！」。

網民：太多人用自己把尺批評別人

有網民留言感謝港媽，「走咗至親已經好傷心，仲要照顧孫仔孫女，嗰種壓力無人可以傾訴之餘，仲聽埋啲閒言閒語，好彩有樓主幫手，多謝你」、「好感動，你好有愛，你小朋友一定好幸運，因為有個咁有愛嘅媽媽，祝福你同婆婆一家都平安健康」。

有網民指出，若不知當事人情況，就不應隨便評論他人，「『未經他人苦，莫勸他人善』，無論係大人定小朋友，社會上太多人鍾意用自己把尺去批評別人，即使完全唔認識對方」、「我好憎出面街唔識嘅三姑六婆喺到懶叻咁教人教仔女」。

有網民分享經歷表示，「唔止大人湊小朋友，我同老公兩個人食飯各自玩電話，都俾隔籬枱對情侶自我感覺良好，單打我哋食飯唔會同對方傾偈，唔似佢哋咁sweet。都黐X線嘅，咪就係因為唔想俾你哋偷聽到，所以咪唔傾偈住囉」。

