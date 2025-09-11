好姐姐！印傭烹調清潔教英文　幼主3個月突飛猛進　港媽這樣回饋

常有人說聘請外傭如賭博，請到好姐姐就如中了彩票大獎！1名港媽在網上發文表示，自己首次聘請工人姐姐，該名印傭入屋工作大約3個月，不但善於烹調清潔，而且周日放假都會提早回家，「睇有無嘢要幫手」，甚至每天主動教幼主學習自然發音法（Phonics），「個仔由英文係零，到𠵱家識串字，同可以用英文對答」，令到她不禁大讚，更為姐姐安排數個香港遊，甚至「嚟緊去旅行都想帶埋佢去」。



大量網民大讚「滿滿正能量」、「恭喜你，難中過六合彩」、「好好彩」、「幸福」、「好姐姐難求」。



樓主拍攝該名印傭和兒子在夜景的背影，在網上大讚對方盡量又用心。（facebook群組「表揚好姐姐開心分享區 」圖片）

入屋工作3個月獲大讚

樓主在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區 」上載該名印傭和兒子在夜景的背影，並表示對方之前在1個美國華人家中工作約6年，隨後改往樓主家中打工，自己都是首次聘請外傭，而對方入屋只有3個月，但已經感受她到工作的熱誠。

印傭姐姐懂煮食兼主動清潔

樓主指該名印傭姐姐「煮中餐煲湯乜都識煮，日日自己清潔，抹到屋企1粒塵都無」，即使周日放假，都會「早啲返屋企，睇我有無嘢要幫手，自己識走位，永無托手踭」。最重要的是她每天和幼主學習自然發音法（Phonics），兒子本身最多只懂得普通單字，但姐姐每天「都好心機教佢成1個鐘做吓練習、學吓唱吓歌，加上全天候都係同英文同佢傾偈」，令到兒子英文突飛猛進，可以用句子對答。

網民指出「香港有好多好姐姐」，聘請到好外傭是福氣。（《淪落人》電影劇照）

計劃帶同姐姐去旅行

樓主同事經常笑言「問我前世做咗咩好事，請到個咁好嘅姐姐」，樓主非常感激印傭姐姐，安排「短短幾個香港遊，姐姐已經好開心感動」，甚至計劃「嚟緊去旅行都想帶埋佢去」。

網民︰點解可以咁好？

許多網民留言指「真係好姐姐」、「點解可以咁好？教埋你仔英文學拼音！真係好好！你應該畀返錢佢，出面上堂都貴」、「識教自然發音真係不得了」、「香港有好多好姐姐」。

（facebook群組「表揚好姐姐開心分享區 」）