港鐵扶手梯驚見大叔拉手推車極危險！職員接投訴這樣說　港鐵回應

港鐵不時呼籲乘客若然攜帶大型行李，理應搭乘升降機，以免發生危險。但最近有網民在港鐵站內，目睹1名大叔推着手推車搭乘扶手電梯，僅以單手垃着手推車車柄，她見狀遂向站務職員反映，對方卻以1理由草率了事，她不滿故將事件公審到網上。



不少網民批評大叔自私，根本罔顧其他乘客安全，「一跣手，下面嗰個腳都唔使要」、「最好畀佢上晒先，一個唔該掉落嚟整親人」。有人覺得攜帶大型行李並非不能搭乘扶手電梯，但要注意2點，「用下腦都知要企下方，用自己個身頂住啦」、「根本佢自私又懶，連摺起架手推車放身邊都唔做」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，事發時何文田車站職員正協助另一名輪椅乘客轉車，車站方面會審視事件的處理，亦會繼續多加留意有關情況。港鐵藉此呼籲，乘客攜帶大型物件應使用升降機，切勿使用扶手電梯，以保障自己及其他乘客安全。



港鐵何文田站有大叔推着手推車搭乘扶手電梯，目擊乘客公審批危險。（「threads＠irichiu」圖片）

港鐵大叔「推手推車」搭扶手電梯 單手垃車柄極危險

該女乘客在threads帳號「irichiu」發帖，指事發地點位於港鐵何文田站。從她上傳照片所見，有大叔推着角鐵手推車搭乘扶手電梯，他自己站於較高一層梯級，然後左手握扶手，僅以右手垃着手推車車柄，若然不慎鬆手，後方乘客恐怕會發生意外，故有男乘客疑擔心被傷及，和大叔保持距離。

目擊乘客向職員反映 竟獲這回應

樓主見狀亦即時向站務職員反映，但對方卻以「無咁多人手去控制」回覆了事，她看不過眼大叔過份和危險行徑，遂公審到網上。

大叔左手握扶手，僅以右手垃着手推車車柄，後方有男乘客疑擔心被傷及，故和他保持距離。（「threads＠irichiu」圖片）

網民批大叔自私：跣手下面嗰個腳都唔使要

許多網民斥責大叔罔顧他人安全，「一放手下面就打保齡」、「一跣手，下面嗰個腳都唔使要」、「甩手就可以擲傷人，根本危險到殺人都得」、「呢啲人無公德，自私」、「見到呢啲電梯炸彈在前面，一定等佢走咗先」。有人覺得攜帶大型行李並非只能搭乘升降機，「但麻煩你將風險擺返落自己到，用下腦都知要企下方，用自己個身頂住啦」、「連摺起架手推車拎起放身邊都唔做」。

前港鐵職員訴苦 勸喻無效陷兩難

有留言指不時有人無視勸喻，甚至將嬰兒車或輪椅推上扶手電梯，「有人推輪椅我都見過」、「見過有站長期放個staff攔截，叫拖車仔嘅搭lift，但啲人都係照沖，btw見過疑似有bb喺入面嘅bb車」。有聲稱曾於港鐵任職站務助理的網民表示，其實港鐵職員勸喻根本無效，「就算長期擺個人喺度，啲人都會夾硬嚟，你拉住佢架車，佢又會話你掂佢啲嘢爛咗要負責，我都會勸啲人單車唔好上扶手梯，得到嘅就係佢夾硬上同粗口回應，仲有句『我有份出糧畀你』」。

（threads＠irichiu）