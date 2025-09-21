愛愛被撞破！印度21歲女怕丟臉　聯手男友持磨石猛擊祖母滅口致死

印度發生孫女襲擊祖母致死事件。當地有年輕女子於深夜時份和男友在家中親熱，遭7旬祖母撞破後擔心對方會揭發她和男友關係，兩人竟合力以磨石重擊祖母頭部和臉部，導致其當場死亡，女子事後聲稱有小偷入屋行兇，家人因而報警。



警方調查後發現案件有可疑，她最終坦承犯案，供稱因為「害怕丟臉和被羞辱」，會被家族和村莊蔑視，所以痛下殺手。警方目前以「殺人罪」拘捕派拉維；而男友案發後卻逃去無蹤，警方現正通緝其下落。



印度有女生因被祖母撞破她和男友親熱，驚慌下以磨石重擊對方頭部和臉部，致其當場死亡。（示意圖／GettyImages）

男友深夜到訪家中 情到濃時在院子親熱

綜合印度媒體等報道，事發於9月11日（上周四），印度北方邦（Uttar Pradesh）賈勞恩縣（Jalaun）發生1宗兇殺案。21歲女子派拉維（Pallavi）於Instagram結識男友迪帕克（Deepak），兩人交往近半年，當晚二人於深夜傳送短訊，男方借學習修理風扇為由，在晚上11時到訪她家中，情到濃時便於院子裏的帆布床上親熱。

被7旬祖母撞破 磨石重擊企滅口致死

其間派拉維70多歲的祖母帕爾馬（Parma Devi）原本在房內睡覺，聽到外邊傳來動靜，步出房間查看時，發現兩人正在發生性行為。派拉維一時驚慌失措，擔心被對方揭發她和男友關係，激動下竟與迪帕克聯手，以磨石重擊祖母的頭部和臉部，導致其當場死亡。

派拉維當時和男友親熱，祖母步出房間發現兩人正在發生性行為。（示意圖／GettyImages）

謊稱有小偷入屋行兇 警調查察有可疑揭真相

派拉維事後為掩蓋殺人一事，大喊「有小偷！有小偷！」，父親聞言隨即報警求助，報稱有歹徒闖入屋內行兇。不過警方調查後發現案件有可疑，派拉維最終坦承犯案，供稱因為「害怕丟臉和被羞辱」，擔心祖母說出真相，整個家族和村莊都會看不起她，所以痛下殺手。

警方以「殺人罪」拘捕派拉維，而迪帕克在案發後卻逃去無蹤，警方仍在追查下落。（網上圖片）

女子涉「殺人罪」被捕 男友仍然在逃

警方目前以「殺人罪」拘捕派拉維，而曾向派拉維保證「會永遠支持她」的迪帕克在案發後卻逃去無蹤，警方現正通緝其下落。有民眾對事件表示震驚，對年輕人因一時衝動釀成悲劇感到遺憾，警方亦呼籲社會應加強對青少年的情緒教育，以免類似悲劇再現。

（綜合）