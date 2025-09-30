女生感染念珠菌拒愛愛！男友1句「我媽說…」　怒踢他下床兼分手

念珠菌感染是常見的陰道炎，但並非透過性行為感染。台灣1名女生表示，自己下體早前感染了念珠菌，面對男友求歡，唯有透露病情婉拒，但男友聽到「念珠菌感染」5個大字後，即問「你是不是出去亂搞？我媽說亂搞才會生病」。女生形容當時聞言大怒，「直接一腳把他踹下床」，最後分手收場，而男友竟死心不息，透過LINE表示只要她就踹下床一事道歉，他就會原諒，雙方可重修舊好，女生直言「不需要你的原諒」。



許多網民大讚樓主做得好，「踢的好」、「笑死，他沒道歉？還要你道歉？看來你踹得不夠大力」、「這叫沒腦」。



樓主感染念珠菌，詎料男友1話令她嬲爆分手。（AI生成圖片）

加班夜睡或導致免疫力下降 致念珠菌感染

樓主在「Dcard討論區」表示，本身和男友關係良好，其胞姊早前感染念珠菌，樓主亦開車接載她到醫院，但樓主之後2個月每晚加班，夜睡可能導致免疫力下降，輪到她中招，唯有前往醫院求醫。

男友︰你是不是出去亂搞？

由於男友不知道樓主病情，所以如常求歡，樓主當時沒有說出實情只能婉拒，承諾病好才行房。惟男友一直追問，以為樓主來經，樓主別無他法解釋自己病情，男友立即穿回衣服，詢問「你是不是出去亂搞？我媽說亂搞才會生病」。

男友得知樓主病情，即問「你是不是出去亂搞？我媽說亂搞才會生病」，樓主聞言怒踢男友下床。（AI生成圖片）

樓主怒踢下床

樓主聞言大怒「直接一腳把他踹下床」，甚至趕走對方，男友撞到桌子爆粗大喊「X你」，樓主在文中直批「你敢當住你姊的面說她亂搞嗎？」、「你媽有沒有說不要惹到母老虎？」、「加班2個月累得要死要活換來一句『我亂搞』」。

分手後男友要求道歉復合

雙方最後分手，但男友透過Line傳送訊息，明言如果樓主道歉，他就會原諒，雙方可以復合。樓主直言不需要前男友原諒 ，亦不打算復合，形容對方只是「不會體諒女生不方便」的男人。

網民︰分得好

帖文引來大量網民留言，「分之前還有踹到一腳，真的是賺到」、「你好會罵人，我好喜歡」、「分得好，超沒文化，而且應該要先關心你的身體才對」。

（Dcard討論區）