港鐵阿婆逼感冒女讓座同行阿伯！斥︰好多後生唔讓　阿伯1句獲讚

讓座本應是美德，不應作出強迫。有港女在網上表示，患上感冒大約2個星期，服藥出門乘搭港鐵觀塘綫坐下，去到黃大仙站時，1名阿婆和1名阿伯走近，當中阿婆直言「喂，你讓下個位畀佢呀」，要求她讓座給阿伯，語氣比較惡劣。港女為免和人爭執，所以依言照做，同行阿伯聞言卻大感尷尬，反指「人主動讓就話姐，唔好逼人讓座啦，麻煩到人」，惟阿婆堅持己見，強調「我都已經成77歲啦，𠵱家啲後生好多都唔讓」，但阿伯認為無人知道其年齡，其他人不需要讓座。



許多網民留言指「都已經成77歲啦，禮貌都唔識」、「阿伯明事理」、「個阿嬸覺得後生應該讓座，咁如果有個老過佢，佢會讓座嗎？」。



樓主最近患病，服藥出門乘搭港鐵，惟遭阿婆強迫讓座。（AI生成圖片）

港女被要求讓座給阿伯

樓主在threads表示，「病咗成2個星期」，事發當日服食感冒藥出門，當時正值傍晚6時許，自己乘搭港鐵觀塘綫坐下，列車抵達黃大站，1名阿婆和1名阿伯上車，他們走近樓主，阿婆態度惡劣，出聲要求「喂，你讓下個位畀佢呀」，樓主不想和其他人口角，回答「好呀，我都係下2個站落車」，然後當場讓座給阿叔。

阿婆︰𠵱家啲後生好多都唔讓

同行阿叔相信是阿婆的朋友，多次重申「人主動讓就話啫，唔好逼人讓座啦，麻煩到人」，阿婆反過來強調「我都已經成77歲啦，𠵱家啲後生好多都唔讓」，阿叔反駁「冇人知你幾歲，都唔一定要讓你」。

阿婆要求樓主讓座給阿伯，語氣比較惡劣，同行阿伯聞言大感尷尬，反指不用讓座。（香港01記者攝）

網民︰香港地好多恃老賣老人士

樓主在文中慨嘆「有啲矛盾係讓畀個通情達理嘅阿叔，都冇乜所謂，但真係不爽被阿嬸命令嘅態度，仲要讓完都被佢話班後生點點點」。大量網民指「77歲都好後生啫，80幾歲就值得考慮。當然，讓係美德，但係強迫人讓就係缺德」、「香港地好多恃老賣老人士」、「你應該教佢，做人要有禮貌」。

（threads@jcahung）