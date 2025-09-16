港鐵阿婆揮拐杖逼後生女讓座：唔讓長者！機智女乘客1句KO獲激讚

【港鐵／讓座爭議】港鐵座位有限，就算長者都不應使用暴力逼人讓座。有港女於社交平台發布影片，指乘搭港鐵時有1名阿婆揮動拐杖呼喝要求乘客讓座，由於態度惡劣沒人讓座，阿婆竟強行坐下逼走其旁邊小朋友，還不斷用拐杖篤她及「批肘」推撞她。港女本想忍讓，惟阿婆變本加厲，她忍無可忍與對方理論，詎料阿婆反而理直氣壯地指摘「你咁後生都唔讓個位畀老人家坐」。最終有男女乘客看不過眼，幫忙樓主「圍攻」阿婆，機智1句令阿婆急步離開車廂，結束一場鬧劇。港女對於有人發聲助陣表示感恩，「好感激遇到正義嘅你哋」。



事件引來網民熱議，紛紛批評阿婆逼讓座的行為離譜，「後生就唔會攰嘅？」、「最X憎呢啲恃老賣老」。亦有不少網民讚樓主勇敢，也讚揚幫忙的乘客，「好勇敢！對呢啲人唔善良得！」。



有港女於社交平台發布影片，指乘搭港鐵時有1名阿婆揮動拐杖呼喝要求乘客讓座。（Threads@vsumsum）

「其實讓座係可以，但唔係必然」。該港女於9月14日在社交平台發布影片，指當日一早起床補習後感到疲累，乘搭港鐵時坐在座位上，惟有1名阿婆上車就揮動拐仗及呼喝乘客讓座，「佢咁嘅態度當然冇人理佢啦」，沒想到阿婆竟「發難」，「冇預警咁成個人坐落嚟我同隔籬個小朋友度，個工人姐姐即刻抱返起小朋友一齊坐」。

阿婆揮拐杖呼喝讓座被拒 強行坐下逼走乘客

樓主續說，阿婆坐下後相當「霸道」，「係咁撞埋嚟，又搵佢支拐杖篤我批肘我，坐低之後再擘大佢對腳不停撞，硬係要一個人霸幾個位咁」。她表示，起初因為阿婆是老人家，打算忍讓，最後忍無可忍開聲與對方理論，並拍下過程，「佢仲要郁手郁腳咁篤到我塊面，嗰陣其實我都好驚，我成個人震晒，因為我唔知佢會唔會郁手打我」。

多次推撞 阿婆：你咁後生都唔讓個位畀老人家坐！

影片長1分18秒，見到阿婆正大動作指罵樓主，並明顯碰撞到手機鏡頭，「我開車唔企得啊！我叫你讓個位畀我坐啊！」。樓主反駁「你大晒？」，阿婆回應「唔係大晒啊！我企唔穩啊！」。樓主表示「咁你講唔該啊嘛！」，阿婆聲稱「我有啊，我話唔該讓個位畀我坐啊，咁啊」，惟樓主反駁「你係咁樣用支拐杖整我嘅！」。不過阿婆繼續否認，「我幾時有整到你？我拐杖喺呢度（右手邊，與樓主反方向）」。樓主直斥阿婆「你頭先喺我前面喺度撞我隻腳啊！」，阿婆卻再否認，「我無整到你啊！我叫你讓畀我啊！」。

阿婆大動作指罵樓主，並明顯碰撞到手機鏡頭。（Threads@vsumsum）

樓主與阿婆理論。（Threads@vsumsum）

畫面見到，2人理論期間，阿婆多次碰撞到樓主的手，樓主怒問「你而家咁樣推我係想點啊？」，阿婆回應「我話你讓個位畀我坐啊，唔該你」，又斥責「你咁後生都唔讓個位畀老人家坐！」，樓主反問「天理嚟㗎呢啲？」。

乘客挺身圍攻阿婆：老人家唔係大晒

這時有男乘客看不過眼，反嗆阿婆「老人家唔係大晒㗎」，阿婆重申「我開車唔得，企唔到啊」，另1女乘客隨即「加入」圍攻阿婆，「咁可唔可以有啲禮貌啊！」。阿婆回應「我咪唔該佢囉！」，女乘客怒指「咁你都坐咗啦，唔使係咁推人哋係咪啊！」，阿婆否認稱「我幾時有推佢啊」，但女乘客機智反駁「我啱啱望住你推佢3次喎，望住你喇！無禮貌就無禮貌啦！」。

有男女乘客看不過眼，圍攻阿婆。（Threads@vsumsum）

女乘客1句 阿婆即急步離開

女乘客說完後，阿婆即站起身拉着手推車走向門口，埋怨「人哋只有讓畀老人家坐㗎啫！」，女乘客怒指「唔讓畀你就因為你無禮貌囉！」，男乘客則說「阿婆，唔好恃老賣老啦！」。阿婆拋下一句「最叻係講呢句㗎喇」，然後便急步離開車廂。

女乘客說完後，阿婆即站起身拉着手推車急步走向門口。（Threads@vsumsum）

港女感謝幫忙：唔好攞你老人家身份嚟橫蠻無理

樓主於帖文感謝幫忙的人，「好在有在場人士一早已經睇到呢個婆婆對人嘅唔禮貌行為，肯幫我發聲，好感激遇到正義嘅你哋」。她強調，平日自己會主動讓座予有需要的人，但不應橫蠻無理，「其實讓座係可以，但唔係必然，『攰』係冇分年齡層，唔好攞你老人家身份嚟橫蠻無理，咁大個人連基本禮貌都唔識，仲要郁手郁腳，仲好意思要人讓多個位畀你，你要霸幾多個位先夠？」。

車廂回復平靜。（Threads@vsumsum）

網民讚港女勇敢 批阿婆離譜：最憎恃老賣老

網民看過影片議論紛紛，大部份人都批評阿婆離譜，「後生就唔會攰嘅？有時返工企成十幾個鐘，收工重要爭位」、「最X憎呢啲恃老賣老」、「好惡咁要人讓座，其實係呼喝、命令、要挾，文明社會所不容，我們齊心說不」。

也有不少網民讚樓主勇敢，以及讚揚幫忙的乘客，「好勇敢！對呢啲人唔善良得！」、「欣賞你」、「好彩有人幫口」、「你做得好好啊！真係唔係大X晒，老人家真係有需要讓座，可以好聲好氣，唔應該郁手郁腳」。

