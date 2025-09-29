男友很好色！狂看成人片兼追蹤性感網紅　手機有這個App最難忍

使用交友程式可以尋找伴侶，但有穩定交往對象時仍使用，難免會令身邊人不安。台灣1名女生在網上形容其同居男友非常好色，剛開始交往時，已經知道對方用硬碟儲存成人影片、在社交媒體追蹤各個性感女網紅，目前交往2年，「他也沒有特地為了避嫌而去刪除交友軟體或是退追這些性感網紅們」，去到女友出聲要求，他才刪掉交友程式和退追，但他繼續觀看成人影片，演變到在YouTube搜尋性感女偶像的影片。



台女坦言「覺得自己很內耗也真的超累，也覺得很自卑很不被尊重」，許多網民指出「看AV就要被管，交友軟體不避嫌妳還能在一起」、「先不說看成人影片看美女，跟你交往還玩交友軟體，你還不放生喔」、「我是女生的話，對方不刪交友軟體，我就跟對方分手」。



樓主斥男友非常好色

樓主在「Dcard討論區」表示，和男友交往2年，都知道男友在現實中和異性保持距離，而且「個性很內向，不會社交，也不太會講話」，但對方非常好色，從剛開始交往，男友用硬碟儲存成人影片、看YouTube上的韓國性感網紅、會看身材好的女偶像、在社交媒體上追蹤各個性感女網紅，甚至繼續玩交友程式，「交往後他也沒有特地為了避嫌而去刪除交友軟體或是退追這些性感網紅們，這些我都超級介意」。

男友難以改變

樓主出聲「提醒」男友刪掉交友程式或退追女網紅，男友依言照做，但之後他在公司午休時繼續觀看性感女網紅。樓主表示男友承認沒有辦法一時三刻改變，直言這個習慣令他減壓，惟其後數次發現他在觀看成人影片，樓主希望他可減少觀看頻率，「有需求時先跟我要…畢竟已經住在一起…也幾乎天天都會做」。

改看女偶像性感影片

樓主近日發現男友近4個月沒有觀看成人影片，但反過來在YouTube搜尋女偶像性感影片，樓主認為「不是有比較好」，但男友強調自己沒有生理反應。樓主慨嘆「自己很內耗也真的超累，也覺得很自卑很不被尊重」，她很介意男友「減壓習慣」。

網民︰用交友軟體比較嚴重

帖文引來大量網民討論，有人表示不介意，「看成人影片，我是不在意，畢竟是女優」、「我覺得看AV跟一些偶像好像很正常」；但最令網民無法忍受的，是交往後亦然使用交友程，「從交往後沒刪交友軟體開始，這個男的就不能要了」、「還在用交友軟體比較嚴重吧，其他都沒什麼問題」。

