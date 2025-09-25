醉男逃出醫院！入屋圖性侵女子　她假安撫真求救　上車反鎖避狼爪

台灣發生入屋性侵未遂案。桃園1名男子懷疑酒後失控送院，凌晨卻從醫院偷溜外出，擅自闖入1名女子的住宅工作場所，一度將她壓制在地上試圖性侵。受害人機警地假裝安撫醉男，然後伺機通知男友報警，並侵機脫進入車內反鎖避過狼爪。淫狼見無法得逞而逃走，最終因遺下重要物品而落網。



淫男從醫院偷走，闖入民居企圖性侵受害人。（AI生成圖片）

受害人趁機致電男友求救

案件發生於9月17日凌晨1時許，台灣桃園市中壢區1名女子在住宅內的工作場所正準備下班，突然有1名陌生男子闖入單位，向她撲上施襲。女子在混亂中摔倒，繼而遭對方壓制，幸她冷靜應對，趁機致電男友求救，同時試圖安撫淫狼爭取時間。

及時反鎖車內保清白

女子趁淫狼稍微鬆懈之際，迅速逃到車內反鎖，成功力保清白。色男見未能得逞，立即逃離現場。女子事後發現淫狼遺下證件，立即報警及將該證件交予警方追查，同時在網上交代事件，提醒其他人提高警覺。

女子及時逃到車內反鎖，成功力保清白。（AI生成圖片）

警拘捕涉案男子

中壢中福派出所接報後組成專案小組，邀請桃園地檢署檢察官指揮調查，當日中午成功拘捕涉案官姓男子，正循性侵未遂和侵入住居罪名展開跟進。

案發前疑醉酒入院擅自離開

據了解，官男案發前懷疑因酒醉而被送往醫院接受治療，其間趁機溜出，繼而隨機闖入住宅單位犯案。

（綜合）