台的士司機爬後座性侵女學生！尾隨上樓索車資　捱告仍囂張遭重判

台灣發生的士司機性侵女乘客案件。當地1名的士司機接載1名未滿20歲的女學生由台北返回桃園住所，當抵達目的地時，車資達1,500新台幣（約380港元），司機見到女學生飲酒後熟睡中，竟鑽到後座猥褻性侵得逞，完事後更追上樓索取車資。受害人先後支付總共2,000新台幣（約500港元），涉案司機更一度拒絕找續，而且同年再用類似犯案手法猥褻另1名女子。



被告先因猥褻案而被判囚2年，性侵案稍後審理，被告在庭上表現囂張，不但聲稱受害人傷勢造假，而且誣蔑對方是性工作者，甚至指控檢察官誣告。法官經審理後認為證據確鑿，加上被告態度惡劣，將他重判監禁8年6個月。



受害人隨機登上的士

台媒於今年9月報道，案發2023年2月26日上午7時許，未滿20歲的受害女學生在台北和友人飲酒聚會，打算回家時精神不佳，友人陪同她下樓，見到有1輛的士停在路邊，目送受害人獨自上車坐在後座，甚至拍攝的士車牌傳送給對方，叮囑「小心安全喔」，豈料仍然發生憾事。

司機鑽到後座性侵性侵女乘客

抵達桃園住所樓下，涉案范姓的士男司機見到後座女乘客仍然入睡，竟然色心大起，鑽到後座摸胸猥褻，而且嘗試解開對方褲子，受害人驚醒過來，范男隨即戴上口罩遮臉，繼而強行壓制對方性侵得逞，受害人一直奮力反抗，導致頸腹和右大腿擦傷。

尾隨上樓索取車資

受害人之後下車離開，范男上前追討1,500新台幣（約380港元），受害人身上只有1,000新台幣（約250港元），范男即尾隨受害人上樓，她只能從家中找到1,000新台幣（約250港元）付車資。范男收錢後一度拒絕找續，但受害人一直堅持，他才歸還500新台幣（約127港元），受害人事後向友人哭訴，翌日報警驗傷。

被告庭上態度囂張

審理期間，范男否認犯案，辯稱受害人、其朋友和母親都不能擔任證人，不但誣蔑受害人和其母親都是性工作者，而且指控醫生「拿錢辦事」，所謂傷勢都是造假，甚至力嗆檢察官濫告，態度非常囂張。

受害人母親形容女兒情緒崩潰

但受害人母親作證，案發前女兒活潑愛笑，會分享生活瑣事，但案發後由於聽到女兒被性侵，母親斥責女兒為何在車上入睡，令到女兒情緒不穩定，全身發抖哭訴「我也不喜歡這種事情發生」，對方變了另1個人，每日表現抑鬱，母女變得好像陌生人。

被告先後被判入獄2年和8年6個月

法官指出，受害人隨機登上范男的士，他們素不相識，沒有誣陷范男的動機，案發後受害人抗拒乘搭的士，交代案情時情緒激動，可見遭到范男性侵後情緒崩潰。法官考慮到被告態度欠佳，沒有和受害人達成和解，同年9月10日，被告再用類似手法猥褻另1名女子，遭判囚2年有期徒刑，裁定「利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交」罪名成立，判處8年6個月有期徒刑。

