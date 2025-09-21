甜品店大叔「除鞋赤腳晾上木凳」！食客貼圖公審　網民嚇壞斥倒胃

在食肆用餐時應時刻注意個人行為，以免影響他人觀感及食慾。有港男日前在社文平台上載照片公審，指有大叔在甜品店當眾脫下鞋子，並赤腳晾放至對面座位，他不滿對方缺德舉動，貼圖並標籤「天下是我家」。



不少網民被照片嚇壞，直斥該名大叔無品缺德，令人倒胃，「素質在哪？」、「越來越多呢啲，X都嫌嘥氣」，有網民建議可這樣反擊，「大叫『阿叔你隻腳好臭呀，有無用愛膚堅呀』」、「應該要攞支殺蟲水直接噴落隻腳度」。



有大叔在甜品店當眾脫下鞋子，赤腳晾放至對面座位被公審，行為令人倒胃。（「threads＠man000230」圖片）

甜品店大叔「除鞋赤腳晾上對面凳」

「天下是我家」，該男食客在threads帳號「man000230」上傳2張照片公審，指於甜品店內目睹1名中年阿叔當眾將雙腳晾放到對面座位上。從照片所示，該名身穿灰色上衣、前額禿頭的大叔正使用手機，並脫下鞋子，赤腳晾放到對面木凳上；而同行女子則坐於其斜對面和他交談。

食客制止不果 形容：（佢）扮聽唔到

樓主在留言區暗示曾出言勸止，但形容對方「扮聽唔到」，他不滿阿叔缺德舉動，故貼出照片調侃「阿叔你食甜品會唔會太自在？」

網民斥大叔無品，揶揄他「無『髮』無天」。（「threads＠man000230」圖片）

網民斥無品：素質在那？

許多網民斥責大叔無品缺德，令人倒胃，「唔X使食啦，即撇」、「呢啲無品無公德嘅X樣真係好X街」、「坐都坐得衰過人」、「生到咁嘅樣仲要已經無『髮』無天，仲顧形象做咩，我係佢都會放飛自我」。

有人則笑稱「甜品甜得濟，要搞啲鹹嘢中和返」，並建議這樣反擊，「大叫『阿叔你隻腳好臭呀，有無用愛膚堅呀』」、「應該要攞支殺蟲水直接噴落隻腳度」。

（threads＠man000230）