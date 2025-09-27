移民現實︳港人「撈唔掂」去外國可翻身？網民熱議：只係此消彼長

移民後真係一定會更好？有網民近日在討論區發帖，表示「老老實實如果你係香港本身都撈唔掂嘅，唔好諗住去外國會有可能撈得掂」，直言移民未必等於成功「翻身」。



帖文一出引起熱烈討論，不少網民直言「撈唔掂到邊都一樣」，但亦有人認為根據你的行業、經驗、際遇，而有所變化，而且外國生活壓力較小，未必需要用「撈得掂」去定義。



樓主認為不少港人對移民存有過度幻想。（AI生成圖片）

撈唔掂到邊都一樣？

有網民於「連登討論區」發文討論，指有不少人幻想移民後生活必然改善，但事實並非如此，「老老實實如果你係香港本身都撈唔掂嘅，唔好諗住去外國會有可能撈得掂」。帖文引來兩派爭論，有人認同外國並非天堂，但亦有網民分享親身例子，指即使是藍領工人，移居後亦能過上比香港更舒適的生活。

有網民舉例，德國亦有出名畫家「撈唔掂」，強調藝術創作本來就屬於小眾，「除非你好彩或者有天份」，否則都係難以為生。而有人則認為，「香港好多藝術人搞創作，真係一蚊都搵唔到；但外國至少有最低保障，唔會完全餓死」。

移民生活真的更輕鬆？（AI生成圖片）

成功例子：藍領工都可買車置業

留言區中不乏成功例子，有人指朋友在香港藍領工種難以出頭，但移民加拿大後反而愈過愈好：「一份全職再加一份現金兼職，不但有獨立屋，仲可以分租出去收租，仲揸寶馬，開心到未返過香港。」

亦有人分享：「中電做咗十幾年，移居加拿大即刻有工返，仲有後生跟住學。」認為外國藍領市場需求大，發展機會比香港廣闊。

高薪專業：人工打折、壓力減輕

另一方面，專業人士移民後未必同樣風光。有網民指：「香港搵開十萬八萬嗰班，去到外國反而人工打咗折。」；有人認為「此消彼長」，無論在哪裏，生活都各有取捨，「唔係調返轉撈到風生水起去外國未必掂，撈唔掂反而只要搵到份普通工已經舒服過香港」。

亦有人強調「生活質素」比「收入高低」更重要。正如有網民所言：「好多地方根本唔需要撈得掂，都可以生存得幾舒服。」

（連登討論區）