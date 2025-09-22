荃灣福來邨驚見4部分體式冷氣！公屋有限制？超供電量可終止租契

冷氣機是現代家具必備的電器，但公屋單位需要安裝4部冷氣機？日前有網民在社交平台分享照片，指荃灣福來邨1公屋住戶合共安裝4部分體式冷氣機，因而引來網民猜想原因，甚至笑稱「養企鵝？」。不過有人指出公屋戶安裝冷氣機其實有限制，若然超出供電量，可被終止租契。



有留言認為住戶或多人同住，或間出多個房間，安裝多部冷氣亦不算稀奇，「呢款大單位，三房一廳，或者係兩房一廳一廚房」，並反批樓主多事，「人哋裝幾多部關你X事咩」、「住公屋連裝冷氣都俾人批（鬥）」。



荃灣福來邨有公屋單位合共安裝4部分體式冷氣機，引來網民笑問「養企鵝？」（「FB＠香港公營房屋討論區」圖片）

福來邨公屋戶安裝4部冷氣機 原因掀網民熱議

有網民匿名在facebook群組「香港公營房屋討論區」上傳照片，指於荃灣福來邨發現有公屋戶的外牆合共有4部分體式冷氣機，而對比周邊單位都只得1部冷氣機的風口，樓主對於相中住戶安裝多部冷氣機感到疑惑，故詢問「請問一聲，咩情況要裝4部冷氣呢」。

網民質疑單位用途 認為房署應要巡查

帖文引來部份網民笑稱「養企鵝？」、「養咗隻北極熊」，但有人指公屋戶安裝冷氣機其實有限制，「總匹數有限制喎」、「公屋有限裝冷氣嘅BTU，裝4部有機會已經超標」。有留言認為一個單位需要用4部冷氣機並不尋常，估計是「一屋多戶」、「劏房？」、，認為房署應該要查證。

部份網民斥樓主多事：住公屋連裝冷氣都俾人批鬥

惟有人覺得問題不大，「呢款大單位，三房一廳，或者係兩房一廳一廚房」、「唔抵得人哋有錢裝4部冷氣？單邊窗可以點做？」、「或者有2部已經壞咗，因拆機要收錢索性唔拆」、「人哋裝幾多部關你X事咩」、「住公屋連裝冷氣都俾人批（鬥）」。

公屋戶未能遵照房署要求安裝冷氣機 可被終止租契

根據房署資料，公屋住戶如需安裝冷氣機（包括分體式及窗口式），需向房署遞交申請表格。上面列明住戶須根據《建築（小型工程）規例》聘請「訂明註冊承建商」進行所需工程，及確保單位內所有冷氣機裝置不會超逾現有供電量，並需承擔冷氣機裝置的安全。若住戶未能遵照房署要求安裝冷氣機，房署可根據房屋條例第19條「租契的終止」規定終止租契。

