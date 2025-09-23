二手奶茶？港鐵男疑翻垃圾桶撿喝珍珠奶茶　影片瘋傳網民勸刪除

港鐵站範圍內不准飲食，但有人竟翻垃圾桶撿飲品喝？近日1名網民發文及上傳影片，表示目擊1名男子在港鐵站的垃圾桶，翻找出另1名女子剛扔掉的珍珠奶茶，然後把剩餘的奶茶喝掉。影片沒有拍到男子翻垃圾桶，但見到他在港鐵站入閘範圍內拿着1杯珍珠奶茶疑似飲用。



帖文引來大批網民討論，有人直斥有關行為有欠衛生，但更多人反指樓主多事，認為男子的舉動沒有阻礙其他人，而且就算他真的有翻垃圾桶，也可能是有自身問題，故紛紛勸樓主刪除影片，。



樓主表示日前目擊1名男子在港鐵站內翻垃圾桶，找出另1名女子剛扔掉的珍珠奶茶，然後把剩餘的奶茶喝掉。（Threads影片截圖）

男子摷垃圾桶取喝剩珍珠奶茶

樓主於社交平台Threads上發文，表示日前目擊1名男子在港鐵站大堂，翻找出另1名女子剛扔到垃圾桶內的珍珠奶茶，讓他感到非常震驚，「攞一個女仔飲完嘅珍珠奶茶，而家trending（潮流）係唔係興二手奶茶？」。樓主續指，之所以他留意着相關男子的舉動，因事前看到對方「撩住鼻屎迎面走過」，不久便發生了翻找垃圾桶的一幕。據其上傳的影片，顯示男子拿到該杯珍珠奶茶後，疑似繼續喝在飲用，但影片沒有拍到翻垃圾桶的情況。

網民反指樓主多事：又唔係搶人杯嘢嚟飲，你理人啫

帖文隨即引來網民熱議，雖然有人關注衛生問題，認為喝陌生人的飲品有危險性，但更多網民反指樓主多管閒事，認為該名男子就算有翻垃圾桶拿飲品，也是個人的選擇，沒有影響到其他人，留言稱「佢又唔係同你爭嚟飲，關你叉事」、「又唔係搶人杯嘢嚟飲，你理人啫」、「唔通啲公公婆婆喺垃圾桶執汽水罐出嚟都要影人哋一餐擺上嚟公審嗎？不如你直接去問下人哋係咪需要幫忙好過啦」、「非刑事化嘅行為，如果冇打擾到你，你當放過人哋啦」、「其實佢冇傷害你，佢亦冇令四圍都係垃圾，你點解要傷害佢？」、「唔係一般人會有嘅行為，但係都冇咩嘢嘅」。