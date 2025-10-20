港鐵大媽大聲播片！機智男用「10個字」奇招KO　大媽反應笑爆全網

乘搭港鐵等公共交通工具應顧己及人，勿騷擾到其他乘客。有港女在社交平台發相發文，指港鐵車廂內有大媽用手機超大聲看影片，她勸大媽收細手機聲量不果，旁邊阿叔突然使出奇招，在手機寫上「美女……」等「10個字」，並向大媽展示，成功「KO」令大媽「熄機」。



網民看過大媽反應笑爆，大讚阿叔「做得好」，「叔叔好識做人！」、「叔叔高招」、「我下次都試下」。



乘搭港鐵等公共交通工具應顧己及人，勿騷擾到其他乘客。（資料圖片）

乘搭港鐵應互諒互讓！有港女於9月17日在社交平台Threads發布多張相片，指乘搭港鐵時旁邊有「嬸嬸」用手機超大聲看影片，騷擾到其他乘客「睇片勁嘈，仲要開到最大聲」。樓主勸「嬸嬸」調細音量但不果，沒想到坐在「嬸嬸」旁邊的大叔忍無可忍使出奇招反擊，於手機社交平台打出「10個字」，「我叫極佢細聲少少都聽唔到，坐佢隔籬嘅叔叔終於都忍唔住！」。

大叔用「10個字」奇招KO

從相片先到，阿叔於手機社交平台頁面打出「美女！音量小一點就好了！」10個字，並向大媽展示。

阿叔於手機社交平台頁面打出「美女！音量小一點就好了！」10個字，並向大媽展示。（Threads@reginnn.k）

樓主補充，「嬸嬸」見狀「好認真指住啲字用普通話讀出嚟」，然後收細手機音量，最終熄機，「有細聲咗，可能發現聽得唔爽，又睇唔到啲字，直接熄埋機」。

大媽反應笑爆網民 讚大叔做得好

事件引來網民熱議，對大媽反應「笑爆」，又大讚阿叔「做得好」，「叔叔好識做人！用美女做稱呼」、「叔叔高招」、「我下次都試下」。樓主回覆時亦笑言，「我覺得佢個精粹係兩個感嘆號！有聲嘅」。