布達拉宮八達通！港女遊西藏撿樂悠咭尋失主　網民讚熱心教咁解決

熱心港人無處不在！有在西藏旅遊的港女日前到布達拉宮觀光時，竟撿到1張香港的八達通樂悠咭，於是在港人的失物群組上傳照片發帖尋失主。網民大讚好人好事，笑稱「一段轟轟烈烈千里愛情就咁展開」，又驚訝失主「照片好後生」，而且年逾60仍有體力，「呢位老人家真係厲害，過咗60歲仲上到去布達拉宮」。



有網民教路，其實事主大可將樂悠咭帶回香港交到港鐵站，當遺失八達通處理，但其後有人留言指為失主的同行朋友，表示會代為聯絡，即有望物歸原主。



樓主在失物群組發帖，指在西藏布達拉宮撿到1張樂悠咭。 （fb群組「香港失物報失物認領群」圖片）

港女遊西藏布達拉宮撿樂悠咭

有熱心港女在facebook群組「香港失物報失物認領群」發帖，指9月24日上午11時，在西藏布達拉宮執到八達通，為1張長者用的樂悠咭，「如果想拎返請PM我」。照片所見，樓主身處戶外，樂悠咭上的持有人照片相信為女性，並拍到了其名字。

有網民指樓主大可直接帶回香港交到港鐵站。 （資料圖片）

網民教先帶回港交港鐵

網民大感窩心，「有緣人系列」、「一段轟轟烈烈千里愛情就咁展開」、「好人好事。頂頂，希望主人既仔女快啲見到個post 」、「西藏都執到樂悠咭 ? 果然係緣份哦 !」、「可能跟團」、「香港人係很有感情的」，又笑指樓主的照片「遮法」欠佳，完全見到失主的姓名。有網民教路，其實樓主大可先帶回香港再處理，「拎返香港放去港鐵算啦」、「返香港交港鐵咪」。

佩服失主「過咗60歲仲上到去布達拉宮」

不少人又佩服失主年逾60仍可有氣力到布達拉，「呢位老人家真係厲害，過咗60歲仲上到去布達拉宮。我十幾年前去，上樓梯上到我冇咗半條命，我仲係好後生」、「身體健康呀 老人都唔怕高原反應去西藏」、「呢位長者佢都好健康」。

西藏布達拉宮除了是藏傳佛教聖地，亦深具歷史文化意義，吸引不少港人到訪。（資料圖片）

網民稱認識物主：我同行朋友跌了

網民分享其實經歷，「我試過響法國遺失咭片包，內有職員証，有人帶到香港畀番我」、「我都試過起泰國執到個電話，之後去馬來西亞旅行交收返」。最後皇天不負有心人，有網民在帖文下留言，「我同行朋友跌了，會聯絡你」。