21歲女大生疑遭17歲男友斬殺！44秒狂砍31刀後續心寒　親友爆內情

台灣發生駭人情殺案，21歲女大學生被發現滿身鮮血伏屍沙鹿區空地，失血過多當場死亡。警方事後拘捕死者的17歲男友，經查看事發地點附近的閉路電視後，揭發男友在44秒向死者狂砍31刀，手法十分凶殘，且他在事後曾再返現場，再多踹死者一腳後才離開。



事件初時傳出男友是因感情糾紛起殺機，後來死者親友在網上發言，揭露真正原因是金錢糾紛。



警方從事發地點附近的閉路電視尋到片段，並在該處進行調查搜證。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，21歲顏姓女死者與17歲駱姓少年曾是情侶，顏女是大一新生，詎料才展開大學生活7天就遇害。

死者遭狂砍31刀失血亡

事發於9月16日，顏女與駱男在台中市沙鹿區忠貞路櫻花隧道附近的空地談判，警方翻看附近的閉路電視，發現駱男持刀猛砍顏女，在短短44秒用30厘米的刀狂砍了31下，顏女不斷喊叫「對不起」求饒。

駱男犯案後離開，但其後駕駛電單車回來查看顏女情況，甚至多踹嫌她一腳，接著再駕車逃去。

駱男涉嫌因金錢糾紛而動殺機，亂刀把女友砍斃。（IG圖片）

有市民發現顏女伏屍在事發空地，立即報警，救援人員到來後證實顏女因失血過多死亡。警方其後在彰化某間汽車旅館逮到駱男，據悉，他在犯案後，曾囂張地向朋友表示待去唱卡拉OK後回來才投案。

死者友人曝事件起因是金錢糾紛

網上流傳初時以為事件是駱男懷疑顏女另結新歡而起，早前有顏女的朋友親屬，指事件由金錢糾紛所致。該友人指駱男長期跟顏女借錢，而顏女靠打工賺錢，最終受不了提出分手，想向駱男收回欠款繳交學費。而事前顏女的家人亦希望她和駱男劃清界線，可是駱男利用他朋友名義的帳戶約她出來，更聲稱會還錢，惟見面時情緒失控，女方連忙安撫不果，沒料到會被狂砍，最終釀成悲劇，事件讓家屬十分難過。