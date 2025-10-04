14歲少年沉迷《絕地求生》PUBG遊戲　失控槍殺家人　法院判決曝光

遊戲成癮問題嚴重！巴基斯坦1名14歲少年沉迷大逃殺射擊遊戲《絕地求生》（PUBG）（香港俗稱「食雞」），他在某次遊戲失利下，情緒失控，失去理智，拿着母親的手槍殺害母親、哥哥、姐姐及妹妹共4名家人，近日被法院判處100年監禁。



巴基斯坦1名14歲少年沉迷大逃殺射擊遊戲《絕地求生》（PUBG），他在某次遊戲失利下，情緒失控槍殺4名家人。（示意圖／Unsplash圖片）

據外媒報道，涉案的少年為居住在旁遮普省首府拉合爾（Lahore）的阿里（Zain Ali），他平日極度沉迷射擊遊戲《絕地求生》（PUBG），大部份時間都待在房間裏玩遊戲，經常被母親訓斥浪費時間，亦經常因未能達成遊戲目標影響情緒，變得具攻擊性。

14歲少年沉迷《絕地求生》 失控槍殺家人

2022年某天，當時阿里年僅14歲，他連續玩遊戲數小時，其間未能擊中遊戲目標，失去了理智，並遭母親冷待。阿里隨後找到母親的手槍，跑進母親房間射殺正在睡覺的3名家人，包括45歲母親、15歲姐姐及10歲妹妹，亦射殺聽到槍聲前來察看的20歲哥哥。阿里事後將手槍丟進住所附近排水溝。

阿里拿着母親的手槍殺害母親、哥哥、姐姐及妹妹共4名家人，被法院判處100年監禁。（示意圖／Unsplash圖片）

法院考慮未成年未判死刑 改判監100年

阿里事後承認罪行，案件於今年9月24日宣判，法院考慮阿里未成年，故未有判處死刑，改判每條謀殺罪25年刑期，合計監禁100年，並罰款400萬巴基斯坦盧比（約11萬港元）。法官在裁決中表示，阿里的犯罪行為受遊戲成癮影響，「遊戲變得比家人更重要」。

巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）心理學家阿里汗（Muhammad Ali Khan）認為，阿里可能有潛在精神健康問題，包括精神病發作、憤怒管理障礙、抑鬱症、躁鬱症，以及衝動控制障礙。

（綜合報道）