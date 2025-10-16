人妻產子陰部4度裂傷！丈夫嫌棄兼出軌酒店妹　妻怒告1原因竟敗訴

10月懷胎，辛苦為丈夫產子卻遭嫌棄！台南有人妻控訴丈夫嫌棄她懷孕生產時會陰部4度裂傷，產後身體受損，丈夫竟婚內出軌酒店妹，還迫她簽署離婚協議書，於是怒提告，向法院求償100萬元新台幣（約25.5萬港元，下同）精神慰撫金，惟因舉證不足，被台南地方法院判處敗訴，全案仍可上訴。



台南有人妻控訴丈夫嫌棄她懷孕生產時會陰部4度裂傷，產後身體受損，丈夫於婚內出軌酒店妹，還迫她簽署離婚協議書。（《夫妻的世界》劇照）

據台媒報道，判決書指出，人妻與王姓丈夫於2023年7月底結婚，育有1名孩子，她懷孕生產時會陰部4度裂傷，卻遭丈夫嫌棄產後身體受損。人妻於今年2月發現丈夫在婚內出軌劉姓女子，被她發現2人合照時有擁抱、親吻等不正當交往行為，嚴重侵害她的配偶權。

丈夫迫簽離婚協議書

人妻稱，由於精神深受打擊，欲帶孩子暫回娘家休養，卻遭丈夫反指惡意離家，今年3月迫她簽署離婚協議書，人妻憤而提告求償100萬元新台幣精神慰撫金。

人妻怒向法院求償100萬元新台幣精神慰撫金，惟因舉證不足，被台南地方法院判處敗訴。（《夫妻的世界》劇照）

人妻怒告索償 舉證不足被判敗訴

王男辯稱，他於2022年在酒店認識劉女，強調2人合照是於結婚前拍攝。王男雖承認Instagram限時動態截圖照片中的男女是他與劉女，但照片無法證明2人有不當交往關係。劉女作證時則稱不知王男已婚，並否認照片是於王男婚內拍攝。

法官認為，人妻提交丈夫於IG限動截圖，未見有逾越一般社交行為；另1張劉女IG上的截圖，雖顯示2人有擁抱與親吻，但拍攝日期存疑，不能排除婚前拍攝可能性。由於婚內出軌證據不足，法官駁回人妻求償訴訟，全案仍可上訴。

（綜合報道）