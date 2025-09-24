人妻稱遭辱罵家暴！控訴夫無套硬上致懷孕　申離婚索償法庭這樣判

即使是夫妻，都要得對方的允許才可以進行性行為。台北1名人妻指控，經常被丈夫言語侮辱和家暴，對方甚至未得其同意對她無套硬上，她懷孕後被迫服藥流產和裝上避孕器，但身體無法適應，導致多次開刀和子宮受損，憤而申請離婚，並向男方索償100萬新台幣（約25萬港元）。



法官經審理後，認為女方只是證明到曾被男方斥責「廢物」，而檢察官就性侵部份不作起訴，但雙方婚姻破裂，故批准他們離婚，而男方毋須作出任何賠償。惟男方離婚後仍需就雙方總資產差額支付5萬新台幣（1.2萬港元），以及每月支付2名女兒扶養費用，總共3.2萬新台幣（約8,000港元）。



人妻控訴經常被丈夫言語侮辱和家暴，對方甚至未得其同意無套硬上，憤而申請離婚，並向男方索償100萬新台幣（約25萬港元）。（AI生成圖片）

女方指控被丈夫辱罵 被無套硬上懷孕

台媒於9月報道，案件在士林地院進行審理，女方控訴，和丈夫結婚後生下2名女兒，丈夫不但拒絕照顧小孩，而且多次施以肢體家暴，甚至爆粗辱罵她「廢物」、「女人就是要給人X的」。丈夫更經常未經其同意就對她硬上，她自知難以抵抗，只能央求丈夫使用安全套，惟對方卻置之不理，她因而再次懷孕，需要服藥流產。

女方又指丈夫要求她獨自看醫生及裝上避孕器，但她無法適應，導致多次開刀、陰道發炎和子宮受損，身心承受極大痛苦，多次到身心科求醫，她當時訴諸法律，獲法院頒下保護令。

要求離婚 向丈夫索償100萬新台幣

女方無法再忍受丈夫虐待，對方連婚姻諮商都拒絕進行，婚姻明顯無法維持下去，希望法官批准離婚，同時索償100萬新台幣（約25萬港元）精神撫慰金。

男方否認家暴及性侵指控，但承認曾經斥責妻子為「廢物」，但指對方事前將2名幼女放在家中，導致無人看管，他得知事件後，一時氣憤才口出惡言。（AI生成圖片）

男方否認指控

男方否認家暴及性侵指控，他表示妻子為了離婚，於2023年2月3日無故離家，同時接走小孩，導致2人分居至今，其間妻子申請通常保護令和提告性侵，雙方沒有維持婚姻的意願，他唯有同意離婚。

男方強調法庭之所以頒下保護令，只是因為他斥責妻子為「廢物」，但指對方事前將2名幼女放在家中，導致無人看管，他得知事件後，一時氣憤才口出惡言，他並不認為1句「廢物」會對妻子造成痛苦，所以沒有道理作出賠償。

法官批准離婚 男方毋須賠償

法官經審理後指出，女方控訴遭到性侵部份，士林地檢署經調查後不作起訴，相信證據不足，目前證據只能確認到男方辱罵「廢物」，難以接納女方曾遭虐待，但婚姻破裂已成事實，雙方都有責任，故批准他們離婚，但男方毋須賠償。

男方支付雙方總資產差額和扶養費

夫妻財產分配部分，男方名下雖有受贈北投區溫泉段7筆不動產等，但不列入婚後財產分配，雙方婚後財產總價值有大約5萬新台幣（1.2萬港元）差距，法官判處男方向女方支付同等差額，而且按月支付2名未成年女兒扶養費用，總共3.2萬新台幣（約8,000港元），全案可上訴。

（綜合）