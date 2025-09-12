人妻驚悉丈夫買春兼外遇！他捱告反怨︰長期沒行房所致　下場曝光

長期沒有行房並非偷腥理由！台北1名人妻控訴，丈夫自2021年起買春兼有外遇，於是索償100萬新台幣（約25萬港元），但丈夫反控妻子長期拒絕行房，女方更一度提出離婚，這段婚姻一早破裂，自己只不過難忍身心寂寞，不得不向外尋求慰藉。但法官經審理後，認為雙方就算感情不睦，丈夫都不能以此作為偷腥藉口，判處需賠償30萬新台幣（7.6萬港元）。



人妻控訴丈夫自2021年起買春外遇，於是索償100萬新台幣（約25萬港元），但丈夫反控妻子長期拒絕行房所致。（AI生成圖片）

人妻指控丈夫買春外遇

台媒於伐年9月報道，涉事夫婦於2014年1月結婚，2022年5月離婚，女方驚悉對方早於2021年10月起，不但和眾多網友及性工作者發生性行為，而且多次向友人傳送曖昧訊息，甚至利用交友軟體和其他人約會，發展出不正當親密關係。女方直指丈夫的行為破壞婚姻和家庭共同生活，同時侵害到其配偶權，繼而發起民事訴訟，索取100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金。

男方承認行為 反稱無破壞婚姻

案件在台北地院進行審理，男方承認相關行為，卻強調沒有破壞到婚姻，反指妻子長期拒絕行房或維持性生活，甚至以說話或文字羞辱他，女方早於2018年5月要求離婚，明顯無意維繫婚姻，但最終他們未能商量好條件，所以沒有成功離婚，雙方隨後無意重修舊好，他難忍身心孤寂，所以才對外尋求慰藉，批評女方想藉破碎婚姻換取金錢利益。

法官判處男方賠償30萬新台幣（7.6萬港元），案件仍可上訴。（AI生成圖片）

法官判處男方賠償30萬新台幣

法官認為男方自白證實侵害女方配偶權，當時2人尚未離婚，即使相處有問題，理應尋求解決方法，並非任由家庭生活破裂，甚至合理化出軌和買春行為，加上難以認定男方行為和婚姻破裂是否有關係，法官考慮到雙方職業、名下資產投資等因素，判處男方賠償30萬新台幣（7.6萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）