港鐵大媽動粗迫讓座　後生女被阻落車手臂慘現刮痕　網民：好兇狠

港鐵讓座爭議時有發生，有港女於網上發文公審1名大媽，她與朋友乘搭港鐵，因每人手持兩大袋東西故在車廂找位子坐下，其後有大媽用手推她要求讓座予同行目測30至40歲的女子，港女拒絕，後來見到伯伯才讓。大媽不滿遭拒絕，不斷怒罵港女與朋友並動粗，大媽更就事件報警，又一度挽着其朋友手臂及於車門邊拉扯阻下車，致朋友手臂出現刮痕，港女無奈指斥「而家有啲人真係好惡死」。



有港女於網上發文公審1名大媽，她與朋友拒絕讓座後，大媽不斷怒罵及動粗。（Threads@_yann.91_）

該港女於Threads發文講述事件，指出因與朋友每人手持兩大袋東西，故在車廂找位子坐下，若見到有需要的人會讓座，「一開始佢（大媽）推我，要我讓畀1個佢同行嘅3/40歲女人，咁梗係唔讓，之後見到個伯伯咪讓」。

港鐵大媽動粗迫讓座

港女指出，當時坐了不足半分鐘，已讓座予伯伯，但大媽「仲不斷鬧我哋同郁手」，又說在錄下動粗影片前，大媽已「郁咗手兩次」，最終致朋友手臂出現刮痕。

從港女上載的影片見到，其朋友從座位起身欲下車時，大媽挽着其朋友手臂不讓離開。（Threads@_yann.91_）

大媽還動手打港女，港女大叫「哇，你郁手呀！」。（Threads@_yann.91_）

大媽還動手打港女，港女大叫「哇，你郁手呀！」。（Threads@_yann.91_）

港女：而家有啲人真係好惡死

港女表示，大媽還報警說「喂999，我而家喺地鐵，有個後生坐喺關愛座唔讓座，之後影咗我相，我而家要點處理」。港女嘲諷道，「可能警察都心諗太onX，所以淨係叫佢搵車長」。港女無奈指，「呢個世界乜人都有」，又提醒網民「各位搭地鐵小心啲呀，而家有啲人真係好惡死」。

從港女上載的影片見到，其朋友從座位起身欲下車時，大媽挽着其朋友手臂不讓離開，還動手打港女，港女大叫「哇，你郁手呀！」，其他乘客着港女與朋友快點離開，「走啦，走啦，走啦！」，至片尾雙方於車門邊拉扯，並聽到港女尖叫。

大媽被身旁的人制止。（Threads@_yann.91_）

至片尾雙方於車門邊拉扯，並聽到港女尖叫。（Threads@_yann.91_）

網民：唔讓座要判死刑咁款

網民紛紛留言批評大媽，「惡人惡相！好兇狠」、「佢眼神好似係，你唔讓座要判死刑咁款」、「打人就咁好力，企下就死咁款？身體咩構造？」。

有網民指出，「就算唔讓都唔應該郁手！讓座唔係老奉！要報警」、「由佢報警囉，到時候佢傷害咗你，驗傷報告確定係佢襲擊你，係佢出事」、「而家好多香港老人家好自私好冇品」、「而家班兩蚊搭車真係仲惡過班畀正價嘅，見親迫人讓座班X老都專揀女仔嚟恰」、「請取消關愛座，呢啲座位都唔關愛」。

港女朋友手臂出現刮痕。（Threads@_yann.91_）

目擊者：大媽拿拖鞋砸人兼踢箱子

有網民留言聲稱當時在場目擊事件，「坐在對面目睹全程，倚老賣老」，指出港女與朋友下車後，大媽在車廂內「發癲」，「有一個女的好像是她女兒還是什麼，她直接拿拖鞋砸那個女的，然後踢箱子差點砸到我。其實我覺得你們兩個都可以報警，坐在旁邊的其他人都叫她冷靜點」。