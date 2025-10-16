港鐵設欄杆防大型行李上扶手電梯　男女舉高嬰兒車「跨欄」遭鬧爆

不少地方如商場、港鐵等，均在扶手電梯入口加設僅足以行人通過的欄杆，以防止有人攜帶大型行李使用電梯，惟近日有網民上傳影片，表示1對父母攜嬰兒車於港鐵站月台，欲經扶手電梯離開，但為了方便，他們竟直接舉高嬰兒車「跨欄」，過程中阻擋其他乘客，短暫造成混亂。



1對父母攜嬰兒車於港鐵站月台，但為了方便，竟直接舉高嬰兒車「跨欄」。（Threads圖片）

舉BB車「跨欄」搭扶手電梯

據樓主上傳至Threads影片，顯示起初該對家長發現嬰兒車無法通過欄杆後，便開始整理嬰兒車上的物品，女子先抱起小朋友，其間他們一直擋在扶手電梯入口處，不少乘客要繞道而行。其後男子推嬰兒車到旁邊，並舉起嬰兒車「跨欄」，最終成功將嬰兒車移到欄杆內，過程中也有部份民在入口處駐足等候。

網民斥自私：佢哋面皮係超厚

樓主在帖文大嘆，「以為入唔到佢哋放棄會用lift（升降機），直接喺個欄杆遞個BB車上去，係有啲料到」。大批網民亦紛紛留言討論，不少人狠斥相關男女自私，為了一時方便，無視扶手電梯安全，同時阻礙其他欲使用設施的乘客，「阻住晒條路，佢哋真係係咁㗎喎」、「大車如果佢扶唔住整親唔少人」、「等佢哋走咗先再上，廢事佢碌咗落嚟」、「有咩損傷，就反口話地鐵問題」、「好嘢，應該要封到鐵籠咁先得」、「佢哋面皮係超厚」、「有咁多人喺度，都唔抱起個B收車上電梯」、「全世界最自我中心嘅人」。