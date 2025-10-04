紅事變白事！28歲新郎婚禮跳舞狂歡　1原因突倒地　新娘懷中猝逝

埃及發生「紅事變白事」慘劇。當地1名28歲新郎在婚禮上與新娘甜蜜跳舞，但下秒倒地昏迷，最終在新娘子懷中猝逝，醫生其後確認新郎是因突發心臟病而去世。



現場片段流出，引來當地網民婉惜，紛紛留言哀悼，死者朋友亦形容他生前充滿活力，無法接受他突然離開，「向他的家人和妻子致以真誠的慰問」。



新郎「婚禮上跳舞狂歡」 牽手新娘甜蜜共舞

綜合外媒報道，事發於9月25日，埃及南部城市亞斯文省（Aswan）一對新人正舉辦婚禮。從現場影片所見，樂隊演奏音樂並演唱，身穿黑色西裝的28歲新郎阿什拉夫（Ashraf Abu Hakam）手牽新娘，一對新人甜蜜共舞，2人臉上揚起幸福的笑容。現場賓客亦開心熱舞，阿什拉夫之後和新娘一起揮動賽迪棍（源自埃及傳統舞蹈的道具，常在婚禮和特殊場合表演）慶祝。

新郎突心臟病發倒地 新娘懷中猝逝

正當與賓客共歡之際，阿什拉夫突倒地，隨時陷入昏迷狀態。在場賓客見狀即時通知新娘，不少人上前想參與搶救，婚禮陷入一片混亂，原本熱烈的音樂和歡笑聲瞬間被尖叫聲掃去。阿什拉夫其後返魂乏術，在新娘的懷中猝逝。醫生經檢驗後，確認新郎是因突發心臟病而死亡。

死者生前充滿活力 親友深切哀悼

相關片段在埃及網絡上瘋傳，不少人對此表示婉惜。阿什拉夫友人形容他充滿活力，無法接受早前才在對方訂婚典禮上猝死；而親友亦紛紛致以哀悼，「願上帝憐憫他，賜予他安息之地」、「我擔心可憐的新娘，以及隨後的議論」、「向他的家人和妻子致以真誠的慰問」。

