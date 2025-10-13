2印度男遊星洲召妓變搶劫！綁2女掩嘴掌摑搶錢　判監X年打藤XX下

新加坡發生旅客搶劫妓女案。2名印度男旅各在當地街頭遇到1名陌生男同鄉，被詢問是否有意召妓，並提供2名同鄉妓女的聯絡電話。豈料2名男遊客起了歹念，設局相約妓女上門時趁機搶劫，先後捆綁掌摑和掩嘴拖行2名妓女，總共搶走2,800新加坡元（約1.5萬港元）現金和其他財物。受害人事後報警，警方經調查後拘捕2名男遊客，2名被告在庭上認罪，法官判處各入獄5年1個月，打藤12下。



2名受害人先後被遭掌摑綑綁和摀口拖行，總共搶走2,800新加坡元（約1.5萬港元）現金和其他財物。（AI生成圖片）

結伴前往新加坡旅遊

2名男被告分別是27歲拉金德拉（Ranjendran）和23歲阿羅科亞薩米（Arokyasamy），他們2025年4月24日前往新加坡旅遊，入住當地「小印度」一帶的旅舍。2天後、即是4月26日，1名陌生男同鄉在街頭主動與他們攀談，詢問是否想召妓，同時提供2名印度妓女的電話號碼，詎料召妓變搶劫。

掌摑綑綁女同鄉搶錢

當日傍晚6時許，2名被告以性交易為名，相約1名妓女約到惹蘭勿剎（Jalan Besar）1間酒店房間，他們在房內突然動手，用衣物綁住妓女手腳，甚至掌摑對方，搶走大約2,000新加坡元（約1.1萬港元）現金、6張銀行卡、護照、1條鍊子和1對耳環。賊人事後逃離現場，受害人在當晚約9時報案。

賊人總共搶走2,800新加坡元（約1.5萬港元）現金和其他財物。（AI生成圖片）

再次以類似手法搶劫

同日深夜11時許，2人再次以類似手法搶劫，在德斯加路1間酒店房間約見另1名妓女。其中1人假裝顧客入房，同黨隨後衝入，用手摀住受害人口鼻，2人合力將她拖至房間一角，搶走800新加坡元（約4,700港元）現金、2部手機及護照，同時威脅她不得離開或報警，否則將會折返對其不利。受害人手臂受傷，翌日在其他人協助下報警，並到醫院接受治理。

警4小時內拘捕2人

警方翻查閉路電視，相信2宗案件有關，迅速鎖定目標，在接獲第二宗案件報案後約4小時內拘捕2人，他們於4月27日還押至今，各自面對2項搶劫致傷罪名，10月3日各認其中1項，另1項交由法官判刑時一併考慮。

法官判處2人各自入獄5年1個月，鞭刑12下。（AI生成圖片）

入獄5年1個月打藤12下

主控官在庭上指出，2名被告並非一時衝動而犯案，反而是事前經過預謀，而且挑選弱勢的性工作者作為目標，甚至威脅不准呼救或報警，要求法官判處5年監以上禁及12下鞭刑。法官指出被告行為「惡劣且有計劃」，對受害人造成身心傷害，破壞社會治安，綜合所有因素後，判處2人各自入獄5年1個月，鞭刑12下。

（綜合）