2人等位拿3人票！遊客成功加快入座　港女批冰室安排不公：一肚氣

進餐廳享用美食前要先候座是常見的事，有港女於網上發文批評太子1間冰室，指因3人排隊候座人數較少，有兩名內地遊客拿3人候座票，仍獲店家准許入座，最終兩人霸佔4人卡位，她指斥店家「任由不公平事件發生」。有網民就提出各種建議方法，讓冰室杜絕情況。



港女於網上發文批評太子1間冰室，指因3人排隊候座人數較少，有兩名內地遊客拿3人候座票，仍獲店家准許入座。（電影《月滿軒尼詩》劇照）

該港女於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文批評太子1間冰室，「真係一肚氣，任由內地旅客2人攞3人飛，因為3人飛條龍少啲，又真係畀佢哋入，然後到最後都只係得2個人食霸住1張卡位，職員並沒有管理，任由不公平事件發生」。她又說，「其實並沒有對遊客抗拒，不過規矩就係規矩」。

內地客2人拿3人票 成功加快入座冰室

有網民留言表示，「食個茶仔都咁多嘢煩」、「嘥氣，香港人都大把咁樣攞飛啦」、「基本輪飛都有漏洞」、「咁都得，咁我攞5個人條飛，永遠都係1條友，話4個人嚟㗎，轉彎到喎」、「咁又好難管理嘅！兩個人攞3人位，到最後第3個人冇嚟，佢可以話約咗人嗰條友甩底，你都吹佢唔帳，做管理嗰個又好難judge佢㗎嘛！」。

港女批評，「只係得兩個人食霸住1張卡位，職員並沒有管理，任由不公平事件發生」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民建議：最好齊人先可以入去

有網民建議冰室可用不同方法杜絕此情況，「個客係都要話係3個人，餐廳都無辦法去證實，最好齊人先可以入去」、「收第3人茶錢」、「攞3人飛，就可以收3個最低消費啦。臨時改返兩個，亦可以插多兩個搭枱」。