旅巴車禍1死28傷！行駛中打滑撞柱　馬國華裔男夾死現場畫面曝光

馬來西亞發生奪命車禍， 10月11日凌晨1輛大型旅遊巴在行駛中突然打滑撞上路壆上的告示牌柱，鐵柱如刀「斬」開車頭，車身翻側上路肩，左邊車身嚴重受損。消防到場時許多乘客已自行逃出，但有3名傷者被困車內，59歲華裔男子當場夾死，最終全車上29人1死28傷，證實有25人為華裔人士，1名傷者仍留醫深切治療部。警方正調查事件起因，死者遺體將送往驗屍確認死因。



馬來西亞傳媒報道，當地南北大道於10月11日凌晨發生奪命車禍，1輛旅遊巴疑打滑撞上路肩上的告示牌柱，車上59歲華裔男子周順興（音譯）當場被夾死。

大巴撞柱鏟上路肩

現場照片所見，大巴撞柱後車頭如被斬開，車身鏟上路肩，左邊車身壓扁嚴重受損。消防從破碎窗口救人，將死傷乘客用擔架抬離車廂，許多乘客正在路邊等候救援。

3人被困需消防救出 1華裔男夾死

雪州消拯局表示，當日凌晨近3時接報，指南北大道上路段有旅遊巴發生嚴車禍，動員3輛救護車、2輛消防車及18名消防救護員出動。救援隊3時15分趕抵後，陸續將被困的3名乘客救出，其中1名男子經現場醫護確認已死亡，其餘人均在消防趕到前已自行逃離車外。

經確認大巴上一共有29人，包括司機及跟車員，25人為華裔人士。除死者外的28人送院，1人正留醫深切治療部。男子遺體已送往醫院確定死因，警方正調查肇事原因。

