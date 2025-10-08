成年男冒充10歲童申請護照！樣貌太成熟+1原因遭識破　假母子被捕

成年男子想冒充10歲男童，他真的以為會成功嗎？馬來西亞移民局早前揭發1宗冒認身份領護照的奇案，當時一對「母子」前來辦理文件，職員發現護照申請人理應是10歲男童，但眼前「男童」長相成熟，而且不懂得馬來語，於是展開調查，驚揭是斯里蘭卡籍成年男子假扮成當地婦人的10歲兒子，希望冒充身份取得馬來西亞公民護照，該對「假母子」隨即被移民局拘捕，當局正調查他們的同黨下落。



該名斯里蘭卡籍成年男子假扮成馬來西亞籍女子的10歲兒子，婦人聲稱為「兒子」申請護照，但移民局認為「男童」長相太成熟，終識破他們的計謀。（AI生成圖片）

大馬婦人聲稱為「10歲兒子」申請護照

移民局吉隆坡辦事處主任旺莫哈末索比交代案情指指出，案發現場是半山芭城市轉型中心辦事處，10月1日早上10時許，該名斯里蘭卡籍成年男子假扮成馬來西亞籍女子的10歲兒子，假母子一起前往辦事處，涉案女子聲稱為「兒子」申請護照，同時出示兒子出生證明文件。

警方檢獲案件手機，相信疑犯透過手機用和同黨保持聯絡。（AI生成圖片）

「假母子」當場被捕

但移民局人員認為「兒子」外貌比實際年齡年長，操馬來語和對方進行基本溝通時，「男童」無法理解簡單指示，包括進行生物識別鑑定。局方經調查後發現，所謂「母親」其實是受到不法集團指使，協助該名斯里蘭卡籍男子非法取得馬來西亞公民護照，於是拘捕這對「假母子」。警方同時查獲多份相關文件和手機，相信疑犯透過手機用和同黨保持聯絡，正循《1966年護照法令》跟進案件，追查同黨下落。

