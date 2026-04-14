奶奶不滿只有2孫女要追男孫！媳婦成高齡產婦拒生　因1句話患憂鬱

重男輕女在現代社會早已不合時宜，但仍然有許多長者希望抱得男孫。台灣1名人妻在網上訴苦，表示和丈夫結婚5年多，「育有2位可愛的女兒」，但奶奶屢次要求他們再生，而且強調是要男孫，這樣「才對得起先生家的祖先」。人妻決定鼓起勇氣，直言自己已是高齡產婦，「再懷孕對身體與風險而言皆不小，因此沒有打算再生」，但奶奶反斥她「這樣真不孝，對不起祖先」、「女生嫁出去以後，家業祭祖誰要繼承？」。人妻聞言傷心，「這句話我一直藏在我心中，因此我患上憂鬱症」。



許多網民留言安慰樓主，而且狠批其奶奶，「不用理她，最多離婚，不要傷了自己身體」、「很多這種老人，有些還會對外特別強調自己沒重男輕女」，更有人質疑台女丈夫沒有幫口，「你老公在幹嗎？」、「不能生兒子，是她兒子問題啊」。



樓主和丈夫育有2名女兒，但奶奶重男輕女，屢次要求樓主再生，而且強調是要男孫，稱這樣「才對得起先生家的祖先」。（AI生成圖片）

奶奶要求生男孫︰對得起祖先

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示與李姓丈夫結婚5年多，自己生了2名女兒，形容2名女兒都可愛，但奶奶擺明不滿意，多次說希望他們能再生1名男孩，「才對得起先生家的祖先」。

樓主被批不孝 患上憂鬱症

樓主鼓起勇氣向奶奶坦言自己今年已經38歲，屬於高齡產婦，再懷孕的話，身體風險極大，所以沒有打算再生。豈料奶奶直接回應「你這樣真不孝，對不起李家祖先」、「不能為李家添丁，女生嫁出去以後，家業祭祖誰要繼承？」。樓主形容「這句話我一直藏在我心中，因此我患上憂鬱症」。

樓主被奶奶數落「不孝」，因而患上憂鬱症。（AI生成圖片）

網民狠批奶奶︰叫婆婆趕快生

帖文引來大量網民留言，不但安慰樓主，而且批評奶奶態度，甚至不滿樓主丈夫沒有幫口，「是他兒子不孝，他兒子生不出兒子，憑什麼要你多受罪？」、「我都叫我婆婆趕快生，再幫我女兒生個叔叔來，我跟我婆婆算不錯」、「不要去理她，她愛怎麼說就怎麼說，當她話是屁話」、「生女兒也是可以祭祖啊，我家的祖先都是女兒在拜的，生男的不一定會拜」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）