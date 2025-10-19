港男買小食跌5元！大媽搶撿拒歸還　反嗆1句話震驚全網遭斥如乞兒

為了1個硬幣錢，就丟失自己人格？有網民在社交平台公審，指在小食店付款時不慎把5元硬幣掉落在地上，後方的大媽竟「即（刻）仆過去執咗我個五蚊」，直至有好心人提醒，他便要求大媽歸還，但對方非但沒有理會，更反罵1句話，令他「氣炸」在網上公開事件。



大批網民替樓主感到不值，紛紛斥責大媽無品，「人品不超過5蚊雞」、「當好心施捨畀乞兒」，亦有人認為樓主應該要報警，「唔係問可唔可以，係應該命令佢畀返你，唔關銀碼幾多事」、「佢咁樣搶錢係犯法」。



有港男買小食時不慎跌5元，被後方大媽趁機撿起，對方被揭發拒歸還，反斥樓主1句遭斥無恥。（「threads＠incredibils」圖片）

港男小食店付款不慎跌5元 遭貪心大媽趁機撿起

該網民在threads帳號「incredibils」上傳照片，公審相中穿着黑色上衣的大媽，指當時正排隊購買食物，大媽則站在其身後，當他從錢包拿錢準備付款時，不慎跌了5元在地上，形容對方「即（刻）仆過去執咗我個五蚊」。

大媽被揭發拒歸還5元 「惡人先告狀」反罵事主1句話

樓主當時未有為意，甚至「我本身以為係佢跌嘅」，直到有好心人提醒才知悉真相，他於是詢問大媽「可唔可以畀返我」，詎料大媽發惡，竟反斥樓主「5蚊都要」。他聞言不滿於是質問對方「咁大個人5蚊都執，有無咁窮」，而大媽不甘示弱，以普通話粗口喝罵樓主才肯罷休離開。

港男發文公審，質疑「咁大個人5蚊都執，有無咁窮」。（《愛回家》劇照）

網民斥無恥：人品不超過5蚊雞

帖文引來大量網民狠斥大媽行為無品，「明明見到人哋跌嘅都仆去執，擺明搶」、「問你攞返嚟仲要鬧人」、「人品不超過5蚊雞」、「佢哋會覺得自己好威執到錢，同埋又一次證明到無恥便無敵」、「當好心施捨畀乞兒」。

網民認為不應姑息 建議事主報警

有人則好奇大媽最後有否歸還那5元，樓主無奈稱「點會畀返我」，遂有留言覺得不論銀碼大小，都不應姑息對方，「唔係問可唔可以，係應該命令佢畀返你，唔畀就報警」、「根本係搶錢，犯法」、「我都試過唔小心跌咗些零錢，俾個身光頸靚的女人執咗唔畀返我，當時唔識反應俾佢走咗」。

（threads＠incredibils）