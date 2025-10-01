八達通負錢！便利店增值誤會被扣手續費　店員解釋大媽咁講超傻眼

增值八達通要收手續費？有網民分享近日在便利店目睹傻眼一幕，有大媽因為使用八達通至負錢，前往增值時以為被扣除手續費，店員向她解釋增值後便會自動扣除相應金額，大媽聞言竟稱「會扣返㗎？原來唔係負咗錢就當畀咗㗎啦」，又稱「早知唔增值啦」，令樓主傻眼不已，質疑「第一次用八達通？First time？」



有網民批評大媽想法「無品」，「爭人錢緊係要畀返㗎啦，呢啲咩邏輯嚟㗎？」、「負咗係要找（數），一點信用意識都無」。有人指出八達通公司其實早有應付對策，根本不會「蝕底」，「申請八達通時有50蚊按金，而負錢就係由呢度嚟，所以最多只可以負50（元），超過1毫子都唔會俾你負」、「佢知唔知，佢唔再增值就蝕$34」、「唔識唔好怪佢，笑下就可以」。



有大媽八達通負錢，到便利店增值後以為被扣手續費，聽店員解釋後這樣說，傻眼全網。（示意圖／資料圖片）

八達通扣至負錢 大媽往便利店增值

該目擊網民在threads帳號「plus2lam_」發帖，指日前趕上班途中，發現八達通沒有錢，便前往便利店增值，遇到有名內地大媽同樣需要增值，但聽到對方和店員的對話不禁形容「聽到頭都痛埋」，並質疑對方「第一次用八達通？First time？」

增值後誤會被扣手續費 大媽聞店員解釋爆1句超傻眼

樓主指，當時店員為大媽完成增值後，大媽突然詢問：「乜增值八達通都要收手續費㗎？」店員不明所以，反問對方什麼手續費，大媽指她給予店員一張100元紙幣，而八達通卻被扣除16元手續費。店員於是解釋，指是對方早前使用八達通並用至負錢，增值後便會自動扣除相應金額，大媽聞言竟稱「會扣返㗎？原來唔係負咗錢就當畀咗㗎啦」，又稱「早知唔增值啦」，令後方排隊的樓主傻眼不已。

大媽被告知八達通扣至負錢後，金額會在增值後自動扣除，竟稱「早知唔增值啦」。（《我也是媽媽》劇照）

網民狠斥無品：爭人錢緊係要畀返㗎啦

帖文引來網民斥責大媽貪小便宜，「都黐線，用咗嘅錢可以就咁負數嘅，唔使填返嘅？」、「負咗係要找（數），一點信用意識都無」、「爭人錢緊係要畀返㗎啦，呢啲咩邏輯嚟㗎？」、「佢講得出早知唔增值，就會教人下次嚟香港用八達通，最尾一次要使盡佢到負數」。

申請八達通需先付按金 網民笑：唔再增就蝕$34

但有人指出八達通公司其實不會「蝕底」，「其實可以負錢係因為有畀按金」、「申請八達通時有50蚊按金，而負錢就係由呢度嚟，所以最多只可以負50（元），超過1毫子都唔會俾你負」、「最好佢每次一負錢就棄卡買過張，八達通公司賺到笑」、「佢知唔知，佢唔再增值就蝕$34」、「唔識唔好怪佢，笑下就可以」。

